VIDEO Milano-Sanremo 2024: lo sprint vincente di Jasper Philipsen

Jasper Philipsen si porta a casa la Milano-Sanremo. Il belga della Alpecin-Deceuninck si impone nella prima classica della stagione 2024, riuscendo ad avere la meglio su Michael Matthews (Jayco-AlUla) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Sono in undici ad evadere, Davide Baldaccini, Valerio Conti e Kyrylo Tsarenko (Team Corratec – Vini Fantini), Sergio Samitier (Movistar Team), Romain Combaud (Team dsm-firmenich PostNL), Davide Bais, Mirco Maestri e Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa), Alessandro Tonelli e Samuele Zoccarato (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), ma il loro è un tentativo estemporaneo. Si decide tutto, al solito, sul Poggio.

Su cui Pogacar prova a fare il diavolo a quattro, ma senza successo, venendo ripreso da Mathieu van der Poel. Su di loro si avventa un altro gruppetto, con Philipsen e Matthews, e allora van der Poel si mette a lavorare per il suo più veloce compagno, permettendogli di sprintare e imporsi sull’australiano della Jayco-AlUla in via Roma.