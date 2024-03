Cosa è successo a Filippo Ganna alla Milano-Sanremo: imprevisto decisivo nella discesa del Poggio

La Milano-Sanremo è andata nelle mani di Jasper Philipsen: una corsa che si conferma imprevedibile e di difficile lettura dal punto di vista tattico, che stavolta si è risolta in volata, dopo diversi tentativi di attacco tra Poggio, discesa e il tratto di pianura finale in via Aurelia prima dell’immissione in via Roma.

Grande protagonista sul Poggio è stato Filippo Ganna, che ha risposto alla grande agli attacchi di Pogacar seguendo Van der Poel, Bettiol e gli altri big e mostrando una condizione che faceva sperare in qualcosa di grande dopo il secondo posto raccolto lo scorso anno.

Proprio sul più bello ecco arrivare la sfortuna: a inizio discesa del Poggio il versante si pianta per quello che sembra essere stato un problema al cambio, secondo quanto riporta il sito della Federazione Ciclistica Italiana. Imprevisto che quindi lo ha messo fuori dai giochi per la vittoria e non gli ha permesso di rimanere con i migliori: al traguardo è giunto quarantesimo a 1’11” da Philipsen.

Un vero e proprio peccato considerata la condizione smagliante che aveva dimostrato: Ganna poteva farsi valere sia in uno sprint nel gruppo ristretto essendo veloce, sia partendo in discesa, sia con un attacco in contropiede rientrando in discesa e sfruttando l’incertezza che c’è stata quando la strada è spianata, considerate le sue doti da cronoman. Evidentemente la dea bendata ha deciso che questo sabato 16 marzo non dovesse essere la sua giornata.