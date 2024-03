Quando le prossime Classiche di ciclismo? Si va in Belgio, Giro delle Fiandre a Pasqua: tutte le date

La prima classica Monumento della stagione è stata archiviata: la Milano-Sanremo si è conclusa in maniera davvero spettacolare, con attacchi e contrattacco sul Poggio e la vittoria colta da Jasper Philipsen in volata, con il gruppetto dietro che è rientrato in discesa e l’arrivo poi deciso allo sprint.

Ma questo è solo l’inizio di una stagione di classiche che sarà intensa e pienissima di grandi corse e di spettacolo. Si comincerà prima dell’inizio di aprile, esattamente il giorno di Pasqua, il 31 marzo con il Giro delle Fiandre. Si ritroveranno tantissimi protagonisti: non ci sarà il vincitore uscente Tadej Pogacar, ma ci sarà il primo confronto diretto tra Mathieu van der Poel e Wout Van Aert, oltre a Mads Pedersen, Arnaud de Lie e Christophe Laporte tra gli altri e il nostro Alberto Bettiol, che proverà a bissare la vittoria di cinque anni fa.

Si proseguirà quindi il 7 aprile con la Parigi-Roubaix, la classica del pavé. Prevista grande incertezza tra i vari settori e ancora un duello Van Aert-Van der Poel, con quest’ultimo che sembra avere qualcosa in più. Ci proverà Filippo Ganna nella Monumento che sembra più adatta alle sue caratteristiche.

Poi la settimana terribile con Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi rispettivamente 14, 17 e 21 aprile. Quest’ultima sarà l’ultima Monumento del mese di aprile prima di chiudere la stagione delle Classiche ad ottobre con il Lombardia. Nelle Ardenne sono sempre tanti i colpi di scena, non essendoci un attimo per rifiatare. Insomma, sarà come sempre una primavera da non perdere per gli appassionati di ciclismo.