VIDEO F1, GP Arabia Saudita 2024: highlights e sintesi prove libere. Alonso svetta nella FP2, bene Leclerc

Si chiude nel segno di Fernando Alonso il giovedì di Formula 1 dedicato alle prove libere del GP dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024. Lo spagnolo si è distinto soprattutto in FP2, dimostrando buona confidenza con il circuito cittadino di Jeddah.

Il pilota dell’Aston Martin nello specifico ha segnato un crono di 1’28”827, rendendosi protagonista di una grande time attack su gomme soft spingendo più di altri sulle mappature del motore e probabilmente girando con meno benzina. L’ex Campione del Mondo ha rifilato 230 alla Mercedes di un particolarmente convincente George Russell, mentre il fenomeno Max Verstappen (leader nella FP1) è terzo a 331 millesimi.

Tutto sommato positivo l’impatto delle Ferrari : Charles Leclerc è infatti quarto a 353 millesimi con un promettente long-run su gomme soft. Settimo invece un Carlos Sainz non al top della forma con a +0.628. Quinta piazza poi per Sergio Perez (terzo in FP1) a +0.473, mentre sembrerebbero sottoperformare al momento le McLaren, con il decimo e il dodicesimo posto di Oscar Piastri e Lando Norris.

Riviviamo i momenti salienti delle prove libere del GP dell’Arabia Saudita

GP ARABIA SAUDITA: SINTESI E HIGHLIGHTS PROVE LIBERE