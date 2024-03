Vela, tutti gli equipaggi italiani iscritti al Trofeo Princesa Sofia 2024: debutto stagionale per Tita-Banti

Entra nel vivo anche per la vela il percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi, con una serie di appuntamenti estremamente interessanti per valutare i possibili valori in campo nelle varie classi in vista della rassegna a cinque cerchi. Uno degli eventi di spicco di questa prima parte di stagione è rappresentato dal Trofeo Princesa Sofia 2024, in programma come di consueto a Maiorca (Isole Baleari, Spagna).

La regata iberica sarà valevole in questo caso anche per le World Cup Series di vela olimpica, ovvero il circuito di Coppa del Mondo. Da lunedì 1 a sabato 6 aprile vedremo in azione a Palma tanti atleti che saranno poi protagonisti anche a Marsiglia per le Olimpiadi di quest’estate, tra cui alcuni italiani già selezionati dalla FIV per i Giochi francesi.

La 53ma edizione del Trofeo Princesa Sofia vedrà il debutto stagionale dei campioni olimpici e mondiali in carica di Nacra 17 Ruggero Tita e Caterina Banti, oltre ad altre eccellenze del movimento tricolore come Nicolò Renna e Marta Maggetti nel windsurf (classe iQFoil), Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei sempre nel Nacra 17, Jana Germani/Giorgia Bertuzzi nel 49erFX e Riccardo Pianosi nel Formula Kite.

Di seguito l’elenco completo degli equipaggi italiani iscritti:

EQUIPAGGI ITALIANI TROFEO PRINCESA SOFIA 2024

470 misto: Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini, Elena Berta/Bruno Festo

49er: Simone Ferrarese/Leonardo Chistè, Jan Pernarcic/Giovanni Sandrini, Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni, Federico Figlia di Granara/Riccardo Figlia di Granara, Uberto Crivelli Visconti/Giulio Calabrò

49erFX: Jana Germani/Giorgia Bertuzzi, Sofia Giunchiglia/Giulia Schio, Maelle Frascari/Sveva Carraro

Formula Kite maschile: Riccardo Pianosi, Lorenzo Boschetti, Flavio Marx

Formula Kite femminile: Maggie Pescetto

ILCA 7 maschile: Anatol Sassi, Attilio Borio, Lorenzo Brando Chiavarini, Matteo Bertacchi, Alessandro Fracassi, Pietro Giacomoni, Luca Valentino, Giacomo Musone, Roberto Rinaldi, Andrea Crisi, Tommaso Boccuni, Dimitri Peroni, Cesare Barabino, Enrico Tanferna, Giovanni De Pauli

ILCA 6 femminile: Chiara Benini Floriani, Giorgia Della Valle, Matilda Talluri, Alisé Santorum, Silvia Zennaro, Carlotta Rizzardi, Emma Mattivi, Nicol Segnini, Carolina Albano, Sara Savelli, Maria Vittoria Arseni

iQFoil maschile: Nicolò Renna, Leonardo Tomasini, Luca Di Tomassi, Manolo Modena, Federico Alan Pilloni, Francesco Forani

iQ Foil femminile: Marta Maggetti, Carola Colasanto, Sofia Renna, Linda Oprandi

Nacra 17: Ruggero Tita/Caterina Banti, Margherita Porro/Stefano Dezulian, Arto Hirsch/Giulia Fava, Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei