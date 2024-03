Vela, Europei Formula Kite 2024: partenza a razzo di Pianosi, molto bene anche Boschetti

Prima giornata molto positiva in casa Italia ai Campionati Europei Open 2024 di Formula Kite, in corso di svolgimento nelle acque del Mar Menor (Murcia, Spagna) fino a domenica 24 marzo. Quest’oggi, a causa di un vento non sempre stabile e sufficientemente forte, sono state completate solamente due prove nelle varie flotte femminili e tre in quelle maschili (rispetto alle 4 in programma alla vigilia).

A Los Alcázares c’è stata davvero un’ottima partenza per il campione d’Europa uscente Riccardo Pianosi, l’unico a vincere entrambe le regate disputate insieme all’austriaco Valentin Bontus. Alle spalle della coppia di testa, troviamo al terzo posto della classifica generale a quota 3 punti il fuoriclasse singaporiano Maximilian Maeder e a seguire il secondo azzurro Lorenzo Boschetti, 4° con 4 punti grazie a due secondi posti parziali. Nelle retrovie Angelo Soli, 71°.

Buon avvio al femminile, in relazione alle aspettative della vigilia, anche per Maggie Pescetto in 13ma posizione overall a quota 24 punti con uno score di 6-5-13. Un po’ più distante dopo il day-1 Sofia Tomasoni, 22ma assoluta con 34 punti (15-9-10). Davanti a tutte in solitaria la francese Poema Newland con 5 punti netti (1-2-2), ma la settimana è ancora molto lunga.