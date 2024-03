Vela, Europei Formula Kite 2024: Pianosi resta secondo dietro a Maeder, risale Pescetto al femminile

L’Italia continua a recitare un ruolo da protagonista anche al termine della terza giornata dei Campionati Europei Open 2024 di Formula Kite, in corso di svolgimento nelle acque del Mar Menor (la più grande laguna salata d’Europa, in Spagna) fino a domenica 24 marzo. Quest’oggi le condizioni erano di forte vento, con folate di quasi 30 nodi, quindi lo spettacolo non è mancato nei pressi di Los Alcazares (Murcia).

Prosegue in campo maschile l’ottimo ruolino di marcia di Riccardo Pianosi, che si conferma al secondo posto overall con 13 punti netti grazie ad uno score odierno di 2-4-1-2 nella sua flotta, restando solamente alle spalle del fenomenale singaporiano Max Maeder (leader con 9 punti) che guida la classifica generale assoluta ma non compete ovviamente per le medaglie continentali.

Distacchi ridotti anche per il francese Axel Mazella (3° con 14 punti), l’austriaco Valentin Bontus (4° con 14), il brasiliano Bruno Lobo (5° con 15) ed il britannico Connor Bainbridge (6° con 19). Si complica leggermente in ottica Medal Series la situazione del secondo azzurro Lorenzo Boschetti, sceso dall’11° al 13° posto con un gap di 3 punti dalla top10 overall.

Al femminile sono state completate tre prove per ciascuna flotta nel day-3, arrivando così ad un totale di 11 nel Campionato. Continua ad impressionare il dominio della Francia che occupa le prime tre posizioni della generale con nell’ordine Lauriane Nolot, Poema Newland e Jessie Kampman, tutte in lizza per la selezione olimpica. Molto bene sul fronte italiano Maggie Pescetto, che risale in decima piazza (13-2-5 lo score di oggi) e sarebbe virtualmente qualificata per la Medal Series blindando inoltre la convocazione per le Olimpiadi, considerando la 25ma posizione provvisoria della sua rivale/connazionale Sofia Tomasoni.