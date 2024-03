Vela, Germani-Bertuzzi continuano a sognare una medaglia dopo 8 regate ai Mondiali 49erFX!

Jana Germani e Giorgia Bertuzzi continuano a sognare in grande e concludono la prima fase delle qualificazioni (le Qualifying Series) in piena zona podio ai Campionati Mondiali 2024 dei doppi acrobatici olimpici 49er e 49erFX, in corso di svolgimento a Lanzarote (Isole Canarie, Spagna). La terza giornata della rassegna iridata è andata in archivio positivamente per gli organizzatori, che sono riusciti a portare a termine tutte le regate in programma (4 al femminile, 3 al maschile) grazie a condizioni meteo regolari.

Germani/Bertuzzi, argento europeo in carica, hanno disputato un day-3 entusiasmante con uno score in crescendo di 12-2-4-2 nella flotta gialla, salendo al terzo posto della classifica generale con 30 punti netti, a -10 dalle svedesi Vilma Bobeck/Rebecca Netzler (1-5-6-1 oggi nella blu) e a -7 dalle olandesi Odile Van Aanholt/Annette Duetz (6-9-8-1 nella gialla).

L’equipaggio azzurro dovrà difendere nei prossimi giorni un vantaggio di soli 2 punti sulle australiane Harding/Wilmot e 9 sulle temibili spagnole Echegoyen/Barcelò, che guidano un gruppone inseguitore abbastanza folto e compatto. Si qualificano alla Gold Fleet per l’Italia anche Sofia Giunchiglia/Giulia Schio, 24me con 73 punti (10-6-10-10 nel gruppo giallo), mentre vengono relegate in Silver Fleet Maelle Frascari/Sveva Carraro (47me).

In attesa dell’esito di alcune proteste, in campo maschile il Bel Paese ha portato una sola coppia in flotta Gold. Si tratta del tandem formato da Simone Ferrarese e Leonardo Chistè, che occupa la 24ma piazza a quota 88 punti (26-9-17 il parziale odierno nel gruppo blu), mentre Uberto Crivelli Visconti/Giulio Calabrò sarebbero i primi degli esclusi al 26° posto overall con 102 punti (18-22-9 nel gruppo giallo). Al comando della generale dopo le 9 regate di qualificazione i francesi Fischer/Pequin.