Vela, Ferrari-Dubbini fuori dalla Medal Race ai Mondiali 470. Pass olimpico rimandato per l’Italia

Si è conclusa negativamente per i colori azzurri la quinta e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2024 del 470 misto, in corso di svolgimento a Palma di Maiorca (Spagna) fino a domenica 3 marzo. I due equipaggi azzurri presenti nella flotta Gold hanno infatti mancato la qualificazione per la Medal Race, riservata ai primi dieci della generale.

Rimandato dunque per l’Italia l’appuntamento con il pass olimpico, in attesa dell’ultima ghiotta occasione che si presenterà nel mese di aprile a Hyeres (4 carte in palio nel Preolimpico globale). L’unico slot europeo in palio in questa rassegna iridato è stato assegnato infatti alla Gran Bretagna, che può contare su ben due coppie al via della Medal di domani.

Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini non hanno brillato nelle ultime due prove di Gold Fleet (22-11 i singoli piazzamenti), terminando in 16ma posizione assoluta la fase di qualificazione con 115 punti netti. Più distanti Elena Berta e Bruno Festo in 29ma piazza overall a quota 182 punti. In attesa della regata decisiva, guidano la generale gli spagnoli Xammar/Brugman a +11 sui britannici Heathcote/Grube e a +16 sui giapponesi Okada/Yoshioka.