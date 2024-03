Vela, annullata la Medal Race dei Mondiali 470. Oro alla Spagna con Xammar-Brugman

Dopo una lunghissima attesa, gli organizzatori hanno preso la decisione di annullare definitivamente la Medal Race dei Campionati Mondiali 2024 della classe olimpica 470 misto, disputati nelle acque di Palma di Maiorca (Spagna). Le estreme condizioni meteo odierne, tra raffiche di vento da 30 km/h e onde di 3 metri, non hanno consentito il regolare svolgimento dell’ultima regata della manifestazione.

Festeggiano dunque gli spagnoli Jordi Xammar e Nora Brugman, che conquistano il primo titolo iridato assoluto della carriera dopo aver chiuso le 11 regate di flotta al comando della classifica generale con un margine di 11 punti sui britannici Vita Heathcote/Chris Grube (medaglia d’argento e pass olimpico non nominale per la Gran Bretagna) e di 16 sui giapponesi Keiju Okada/Miho Yoshioka (bronzo).

Graduatoria congelata anche per gli equipaggi rimasti fuori dalla top10, vista l’impossibilità di completare l’ultima prova della flotta Gold. L’Italia raccoglie dunque un 16° posto overall con Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini ed un 29° con Elena Berta/Bruno Festo, oltre ad un 34° con Benedetta Di Salle/Alessio Bellico che hanno dovuto cimentarsi nella flotta Silver.

Le coppie azzurre, sfumata anche questa opportunità, avranno comunque a disposizione un’ultima chance per qualificare il Bel Paese alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel doppio misto 470. A Hyeres verranno infatti messi in palio 4 posti in occasione del Preolimpico globale che si terrà nel mese di aprile, con l’Italia in prima linea tra le nazioni attualmente ancora non qualificate per la kermesse a cinque cerchi.