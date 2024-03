Vela, Pianosi scivola al terzo posto agli Europei di Formula Kite. Undicesima Pescetto

Riccardo Pianosi scivola di una posizione in quel di Los Alcazares, località della Spagna che ospita questa settimana i Campionati Europei 2024 di vela, specialità Formula Kite.

L’azzurro, dopo le prime quattro regate della seconda fase, ha conservato un piazzamento nelle prime tre posizioni, accomodandosi al terzo posto provvisorio con 30 punti netti. Un risultato maturato grazie ad una quarta, una quinta, una sesta ed una seconda piazza ottenuti nella giornata odierna.

Meglio dell’atleta italiano il rappresentante di Singapore Maximilian Maeder, in questo evento veramente ingiocabile, così come dimostra il percorso netto compiuto anche oggi e i suoi 13 punti nella classifica generale. Avanza poi il transalpino Axel Mazella, abile a riprendere quota dopo una prima regata negativa superando l’azzurro con 28 punti netti. Diciassettesima piazza infine per Lorenzo Boschetti (107.0).

In campo femminile undicesima posizione per Maggie Eillen Pescetto, la quale ha chiuso la prima regata al tredicesimo posto, per poi passare all’ottavo, nono e dodicesimo, raggiungendo 78.0 punti. Ventiquattresima invece Sofia Tomasoni con 152.0. Ancora inarrestabili le transalpine, come dimostrato da Lauriane Nolot, prima con 15.0 davanti alle connazionali Poema Newland e Jassie Kamoman, entrambe attualmente ancorate a quota 22.0.