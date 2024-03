Vela, Riccardo Pianosi è argento europeo nel Formula Kite! Doppio oro per la Francia

Riccardo Pianosi si riscatta alla grande dopo un sabato difficile e conquista una preziosa medaglia d’argento ai Campionati Europei 2024 di Formula Kite, in programma nelle acque del Mar Menor (la più grande laguna salata d’Europa, in Spagna), non riuscendo così a bissare il titolo ottenuto lo scorso settembre a Portsmouth ma centrando il terzo podio continentale senior (consecutivo) della carriera a soli 19 anni.

Il marchigiano classe 2005 ha recitato un ruolo da protagonista nelle Medal Series odierne in condizioni di vento forte e rafficato, dopo aver chiuso la fase di qualificazione in sesta piazza overall, imponendosi nella sua semifinale grazie a due vittorie (nella seconda e terza prova, dopo aver buttato via il primo posto nella regata inaugurale cadendo in acqua) e raggiungendo così la finale a quattro.

Nell’atto conclusivo il fuoriclasse singaporiano Maximilian Maeder ha dettato la legge del più forte (dopo essersi imposto in tutte e otto le prove di Gold Fleet nei giorni scorsi), chiudendo subito i conti con un’affermazione nella Race 1 di finale che gli ha consentito di vincere il Campionato Europeo Open.

Per quanto riguarda invece la sfida per le medaglie continentali, il francese Axel Mazella è salito sul gradino più alto del podio grazie alla sua seconda piazza di partenza nel tabellone delle Medal Series (che gli garantiva un successo d’ufficio al via della finalissima, rispetto ai 2 del leader Maeder e agli zero di chi proveniva dalle semifinali), mentre Pianosi ha ottenuto l’argento arrivando terzo nell’Open davanti al brasiliano Bruno Lobo (quarto nell’unica prova di finale disputata). Bronzo europeo e quinta piazza overall per il britannico Connor Bainbridge.

In campo femminile alla Francia non è sfuggita come da pronostico la tripletta, con Lauriane Nolot che ha strappato il titolo europeo facendo soprattutto un passo avanti verso la convocazione olimpica per i Giochi di Parigi. Il podio (open ed europeo) è stato completato dalle altre transalpine Jessie Kampman e Poema Newland. Niente da fare in chiave azzurra per Maggie Pescetto, decima ed eliminata in semifinale ma già bravissima a qualificarsi per le Medal Series in un contesto estremamente competitivo.