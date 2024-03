Van der Poel sconfitto! Pedersen vince la Gand-Wevelgem dopo uno sprint a due. Bene Milan

Mads Pedersen si ripete a quattro anni di distanza alla Gand-Wevelgem: l’ex campione del mondo riesce a conquistare una vittoria spettacolare battendo in una volata a due, al termine di una lunga fuga, il campione del mondo Mathieu van der Poel. 41mo successo in carriera, settimo stagionale e primo a livello World Tour.

Otto uomini all’attacco nella prima fase di gara: Michael Morkov (Astana Qazaqstan Team), William Blume (Uno-X Mobility), Johan Jacobs (Movistar Team), gli australiani Kelland O’Brien (Team Jayco AlUla) e Cyrus Monk (Q36.5 Pro Cycling Team), Hugo Houle (Israel – Premier Tech), Mathis Le Barre (Arkéa – B&B Hotels), Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Il vento è però risultato decisivo ed ha scombinato i piani, spezzando completamente il gruppo.

Davanti sono rimasti una quarantina di uomini, salvo poi rimescolarsi tutta la situazione successivamente con un attacco a quattro con protagonisti Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Laurence Pithie (Groupama FDJ) ed un eccellente Jonathan Milan, apparso veramente brillante. Il friulano sul secondo passaggio sul Kemmelberg ha alzato bandiera bianca dopo diverse sgasate.

L’ultimo strappo di giornata ha visto van der Poel e Pedersen andare via in coppia con dietro il plotone a raggrupparsi per puntare ai piazzamenti. Nello sprint a due il campione del mondo non è riuscito a reagire alla velocità di un super Pedersen che trionfa a braccia alzate. La volata del gruppo se l’aggiudica Jordi Meeus (BORA – hansgrohe) davanti a Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) e un super Milan al quinto posto. Decimo invece Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team).