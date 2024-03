United Rugby Championship: il Benetton Treviso sbaglia malamente e cede ai Glasgow Warriors

Si è appena conclusa a Monigo la sfida valevole per l’undicesima giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scesi i padroni di casa del Benetton Treviso e i Glasgow Warriors. Un big match tra due formazioni in piena zona playoff, con i veneti a caccia di punti per risalire la china dall’attuale sesto posto, mentre gli scozzesi volevano dare una bella accelerata nella loro corsa. Ecco come è andata.

Parte bene Glasgow, che usa il piede per obbligare Treviso a risalire il campo dai propri 22. Campo bagnato che rende difficile il controllo dell’ovale e continua il ping pong tra le due squadre nei primi minuti del match. È però la squadra scozzese a rendersi più pericolosa e sulla touche sbaglia malamente Treviso e Matthews all’8’ va in meta e punteggio sullo 0-5. Prova a reagire Treviso, ma sbaglia palla in mano dopo una lunga, ma faticosa azione offensiva.

Torna, così, la pressione di Glasgow, mentre fatica la Benetton a costruire gioco sul terreno pesante di Monigo. Al 34’ brutto errore di Treviso che non trova la touche su una propria punizione a favore e sul calcio opposto arriva una touche offensiva per Glasgow nei 22 biancoverdi. E poco dopo altro regalo della difesa, che non controlla l’ovale, e questa volta McDowell arriva fino in fondo e ospiti che scappano via sullo 0-12. Prova a riaprire i giochi prima dell’intervallo Treviso, ma Gallo perde l’ovale in avanti e nulla di fatto.

Prova a cambiare marcia Treviso a inizio ripresa e al 44’ trova una punizione e Umaga trova i pali per il 3-12. Benetton che prova a sfruttare gli errori scozzesi per riaprire il match, ma anche i veneti sbagliano troppo in touche. Molto fallosi gli scozzesi e Treviso ha una chance di colpire e al 55’ va sulla piazzola Umaga per il 6-12. Al 59’ gomitata in faccia di Sordoni a Gallo senza il pallone e un placcaggio alto dello stesso pilone e cartellino giallo e Glasgow in inferiorità per 10 minuti.

Ora spinge Treviso e al 62’ conquista una punizione da mischia chiusa, ma dalla seguente touche ostruzione in attacco e occasione sprecata. Insiste la Benetton Treviso, ma fa un pasticcio clamoroso su una punizione a favore, regalando l’ovale agli scozzesi. Ma non ne approfitta Glasgow e padroni di casa che continuano ad attaccare e al 72’ vanno sulla piazzola con Umaga per il 9-12. Ma ecco che subito dopo brutto errore di Treviso, palla regalata e Jordan va fino in fondo tra i pali e Warriors che scappano via sul 9-19.