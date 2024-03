Basket femminile: Sassari ci prova, ma Venezia è troppo forte in Serie A1

Nonostante un gran primo quarto, la Dinamo Sassari esce sconfitta contro l’Umana Reyer Venezia al PalaSerradimigni. 56-75 il finale che vede la squadra di Andrea Mazzon rimanere con una stagione da due sole sconfitte. Grandi protagoniste Jessica Shepard, Matilde Villa e Awak Kuier, rispettivamente con 16, 15 e 13 punti. Dall’altra parte non basta l’accoppiata Ivana Raca-Mya Hollingshed da 17 e 18.

Partenza sprint delle sarde, anzi soprattutto di Raca, che quasi da sola, nel giro di tre minuti, piazza il 10-2 che costringe Mazzon a chiamare timeout. Non serve a rimettere in moto Venezia in attacco, ma quantomeno rallenta il Banco di Sardegna, pur se arriva il 15-4 con Kaczmarczyk da tre. I punti di divario restano a lungo 11, poi la tripla di Berkani fa sì che sia 19-11 dopo 10′.

Sassari regge ancora bene a inizio secondo periodo con la tripla di Toffolo, ma tutto quel che segue nei tre minuti e mezzo successivi è di marca Reyer, con il parziale di 0-11 che significa vantaggio ospite. Un’altra fiammata di Hollinghsed significa ultimo vantaggio di Sassari, cui segue una sfuriata ben decisa dell’accoppiata Kuier-Shepard, coppia di lunghe come difficilmente se ne trovano in Italia e in Europa. All’intervallo è 29-35.

Fassina e Pan, tanto per cambiare, portano Venezia oltre la doppia cifra di vantaggio. Il lavoro importante lo effettuano il gruppo delle italiane e Shepard, anche se Raca e Carangelo tentano di mantenere a contatto le padrone di casa. Un compito che riesce solo in parte, perché con Kuier e Villa il 44-56 arriva a 10′ dalla conclusione.

A siglare il colpo definitivo è Matilde Villa, che per larga misura da sola manda i titoli di coda sul match portando le compagne sul 47-63. A quel punto il campo ha davvero poco da dire, se non che si deve arrivare a un finale dal quale l’Umana sfiora i 20 punti di vantaggio. Finisce 56-75 e, dunque, con questo risultato viene lanciato quel che accadrà nelle quattro sfide di domani.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-UMANA REYER VENEZIA 56-75

SASSARI – Raca* 17, Carangelo* 8, Toffolo 5, Crudo, Kaczmarczyk* 6, Hollingshed* 18, Joens* 2, Spiga ne, Bebbu ne, Zoncu ne, Togliani. All. Restivo

VENEZIA – Logoh ne, Berkani* 6, Gorini, Villa 15, Nicolodi, Pan 3, Meldere ne, Makurat*, Cubaj 10, Fassina* 6, Shepard* 16, Kuier* 13. All. Mazzon