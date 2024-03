United Rugby Championship: è fuga a tre in vetta. Treviso, ora i playoff sono a rischio

Si è disputato nel weekend l’undicesimo turno della United Rugby Championship e le prime della classe hanno messo la freccia, scattando verso i playoff. E alle loro spalle sono otto squadre in corsa per cinque posti, con la Benetton Treviso che sta pericolosamente crollando in classifica.

In vetta si confermano gli irlandesi del Leinster, che hanno espugnato Cardiff 20-33 e sono primi con 44 punti. Alle loro spalle c’è la coppia formata dai Glasgow Warriors e i sudafricani Bulls, appaiati a 40 punti. Gli scozzesi si sono imposti 9-19 sul campo della Benetton Treviso, mentre i Bulls hanno vinto nettamente 40-22 il derby sudafricano contro gli Stormers.

Alle loro spalle, come detto, c’è la folla. A quota 34 punti ci sono Edimburgo, Ulster e Munster. Gli scozzesi si sono imposti a fatica contro gli Ospreys, vincendo 19-15, mentre il Munster ha conquistato agevolmente il bonus a Parma, battendo le Zebre 45-29. I nordirlandesi, infine, hanno vinto nettamente contro i Newport Dragons per 49-26.

In settima posizione sale il Connacht con 33 punti, con gli irlandesi che hanno vinto 26-10 contro gli Scarlets. Con le prime sette della classe tutte vincenti, dunque, crolla in ottava posizione la Benetton Treviso, che con la deludente sconfitta subita in casa contro i Warriors resta ferma a quota 32 punti. Rientrano, così, in corsa gli Stormers e gli Ospreys, che seguono a quota 30 punti, mentre a 29, e ancora in gioco, ci sono i sudafricani Lions, che hanno dominato nel derby contro gli Sharks vincendo 40-10. Fuori dai giochi restano Cardiff, fermi a 22 punti, le Zebre Parma a 14, gli Scarlets fermi a 12, così come Newport a 11 e gli Sharks a 10.