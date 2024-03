United Rugby Championship: Benetton e Zebre, portare l’entusiasmo azzurro in campo

Torna l’United Rugby Championship e questo weekend si disputa la dodicesima giornata del torneo europeo che vede al via anche Benetton Treviso e Zebre Parma. E le due franchigie italiane, ancora prive di molti nazionali, dovranno ripartire proprio dall’entusiasmo portato nell’ambiente dai successi dell’Italia per riprendere la loro corsa.

La Benetton Treviso ha sempre nel mirino i playoff, nonostante i due ultimi ko che l’hanno fatta scivolare in ottava posizione in classifica. E in casa degli Scarlets, attualmente quattordicesimi, arriva l’occasione per invertire la rotta e cercare punti importanti per riprendere la corsa.

“Gli Scarlets sono una squadra molto pericolosa, anche se non hanno avuto un inizio di stagione facile, ma hanno giocatori di altissima qualità e rientrerà qualche gallese nelle loro fila; sono una squadra molto difficile da battere a casa loro. Dovremo essere sul pezzo, lavorare duro contro la loro difesa aggressiva e giocare sulla linea del vantaggio” le parole di coach Marco Bortolami alla vigilia del match, che vedrà il via sabato alle 16.

Alle 20.35, sempre sabato, al Lanfranchi le Zebre Parma ospiteranno invece il Leinster, cioè la formazione che sta dominando la stagione con 9 vittorie ottenute sin qui. La franchigia emiliana, invece, attualmente è tredicesima e la partita di sabato è un ritorno in campo durissimo, ma i ragazzi di Fabio Roselli proveranno a limitare al massimo i danni e, palla in mano, sfruttare ogni occasione per provare a mettere in difficoltà gli irlandesi di Dublino.