Trofeo Binda 2024 oggi in tv: orari, percorso, altimetria. Corsa movimentata, in tante per il successo

Il ciclismo femminile torna all’attenzione di tutti con il Trofeo Binda. Siamo all’edizione numero 25 con il patrocinio del Comune di Cittiglio, ma oggi si festeggeranno i 50 anni dalla prima edizione, vinta da Giuseppina Micheloni; lo scorso anno fu Shirin van Anrooij ad anticipare tutte, imponendosi in solitaria sul traguardo.

PERCORSO

Assai simile a quello dello scorso anno: si parte da Maccagno con Pino e Veddasca, dopo una trentina di chilometri morbidi si sale sul Masciago Primo, 5,1 chilometri al 4,6% di pendenza media. Altro tratto in salita e poi si entra nel circuito da ripetere più volte, con lo strappo di Casale, 800 metri al 7,4%, e Orino, ascesa di 2,5 km al 5,2% con il 7% di massima in avvio. L’ultima scalata termina ai -8 dal traguardo.

ALTIMETRIA

FAVORITE

Elisa Balsamo (Lidl-Trek) cerca il riscatto dopo il secondo posto dello scorso anno alle spalle di Shirin van Anrooij sua compagna di squadra che si involò in solitaria. Ma in tante vorranno un posto al sole: tra i nomi più gettonati ci sono quelli di Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck), Mavi Garcia (Lic AlUla Jayco) e Silvia Persico (UAE Team ADQ)

ORARI

Il Trofeo Alfredo Binda sarà in diretta in chiaro su Rai Sport + HD dalle ore 14.20 fino alla fine dell’evento e sarà disponibile per gli abbonati anche in streaming su Discovery Plus ed Eurosport.it a partire dalle 14.30, oltre che in streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’evento.

PROGRAMMA TROFEO ALFREDO BINDA 2024

Orario di partenza: 11.55

Orario di arrivo (stimato): 15.30

DOVE VEDERE IL TROFEO ALFREDO BINDA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD in chiaro (canale 58 del digitale terrestre)

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery Plus ed Eurosport.it

Diretta live testuale: OA Sport