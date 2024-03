Triathlon, i convocati dell’Italia per le World Series di Abu Dhabi: gara decisiva per staccare subito il pass olimpico con la staffetta mista

Venerdì 8 e sabato 9 marzo tornerà il circuito delle World Triathlon Championship Series con la prima tappa dell’edizione 2024: ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, nella prima giornata si terranno le gare individuali su distanza sprint, mentre nella seconda si disputerà la staffetta mista, in quella che sarà l’ultima prova prima della chiusura del ranking olimpico.

Sono sette gli azzurri convocati per l’occasione: Ilaria Zane (Overcome), Verena Steinhauser (Fiamme Oro), Alice Betto (Fiamme Oro), Bianca Seregni (Fiamme Oro), Gianluca Pozzatti (707), Michele Sarzilla (DDS) ed Alessio Crociani (Fiamme Azzurre), con quest’ultimo che però non risulta iscritto alla gara individuale e dunque prenderà parte soltanto alla staffetta mista.

I criteri di qualificazione olimpica ai Giochi di Parigi 2024 prevedono per il triathlon la conclusione del periodo di qualificazione per la staffetta mista il 25 marzo 2024: manca una sola prova al termine, proprio quella prevista sabato 9 marzo ad Abu Dhabi. Va ricordato che il Paese ospitante (Francia) ha già due uomini e due donne (e quindi anche la staffetta mista) qualificati, così come ha già due posti per genere assicurati la Gran Bretagna, seconda classificata proprio dietro alla Francia ai Campionati Mondiali di staffetta mista 2022, che si sono tenuti a Montreal.

Anche la Germania, vincitrice dei Campionati Mondiali di staffetta mista 2023 di Amburgo, usufruirà di due posti per genere, così come faranno i primi sei Paesi della classifica di qualificazione olimpica nella staffetta mista al 25 marzo 2024. Dopo la prova svolta a Napier hanno conquistato aritmeticamente la qualificazione Nuova Zelanda, Svizzera, Australia e Stati Uniti: restano due posti ancora a disposizione, virtualmente occupati attualmente da Italia e Portogallo.

Nella gara di sabato 9 marzo ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, a provare a sottrarre il pass olimpico ad azzurri e lusitani saranno Spagna, Norvegia, Ungheria e Belgio, tutti Paesi ancora in corsa per un posto a Parigi 2024. Saranno al via della gara 16 delle prime 18 Nazioni in classifica (assenti solo Danimarca e Canada), oltre ai padroni di casa degli Emirati Arabi Uniti, i quali, così come Brasile, Giappone e Paesi Bassi, non potranno in alcun modo scavalcare l’Italia nel ranking olimpico.

RANKING OLIMPICO STAFFETTA MISTA

Ultimo aggiornamento 25 febbraio 2024

1 Gran Bretagna GBR 3855,00 (scarto potenziale 650,00)

2 Germania GER 3685,75 (scarto potenziale 600,00)

3 Francia FRA 3609,37 (scarto potenziale 474,87)

4 Nuova Zelanda NZL 3568,45 (scarto potenziale 633,16)

5 Svizzera SUI 3278,30 (scarto potenziale 556,16)

6 Australia AUS 3258,44 (scarto potenziale 499,50)

7 Stati Uniti USA 3158,61 (scarto potenziale 463,53)

8 Italia ITA 2796,74 (scarto potenziale 407,16)

9 Portogallo POR 2723,33 (scarto potenziale 439,26)

10 Spagna ESP 2622,49 (scarto potenziale 501,12)

11 Norvegia NOR 2612,83 (scarto potenziale 376,62)

12 Ungheria HUN 2534,45 (scarto potenziale 396,61)

13 Belgio BEL 2411,43 (scarto potenziale 339,35)

14 Danimarca DEN 2231,89 (scarto potenziale 313,90) (al momento non iscritta ad Abu Dhabi)

15 Brasile BRA 2076,16 (scarto potenziale 254,51)

16 Giappone JPN 2073,69 (scarto potenziale 229,80)

17 Paesi Bassi NED 2065,92 (scarto potenziale 406,31)

18 Canada CAN 2061,02 (scarto potenziale 0,00) (al momento non iscritta ad Abu Dhabi)