Boxe: Francesco Iozia sconfitto all’esordio nel Preolimpico 2024 a Busto Arsizio. Ci riproverà in Thailandia

Secondo confronto e seconda sconfitta per un pugile dell’Italia al Preolimpico di boxe in corso di svolgimento a Busto Arsizio. Francesco Iozia, protagonista nei 57 kg, saluta infatti il torneo già al primo turno per mano del pugile del Turkmenistan Shukur Ovezov.

Verdetto non unanime, quello che premia l’asiatico: 1-4 recita infatti il conto finale dei cartellini, che testimonia comunque la buona dose di lotta messa in piedi dall’azzurro, posto che si potrà tentare nella tarda primavera (23 maggio-3 giugno) il secondo assalto a Bangkok.

Queste le dichiarazioni rilasciate alla FPI dal portacolori italiano: “Bravo il mio avversario, ma non ero nelle mie giornate migliori, ora testa ai prossimi impegni e, soprattutto, al Torneo di qualificazione in Thailandia”.

Domani triplo impegno in casa Italia: Alessia Mesiano debutterà alle 12:00 nei 60 kg, alle 14:15 sarà la volta di Salvatore Cavallaro nei 71 kg e infine, alle 15:45, Gianluigi Malanga farà il suo esordio nei 63,5 kg.