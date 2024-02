Triathlon, World Cup Napier 2024: sesto posto per Ilaria Zane ed Alessio Crociani su distanza sprint

A Napier, in Nuova Zelanda, si sono disputate le gare individuali élite su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa) valide per la prima tappa della World Cup 2024 di triathlon: in casa Italia si classificano al sesto posto sia Ilaria Zane che Alessio Crociani nelle prove vinte dagli australiani Sophie Linn e Callum McClusky.

Nella gara femminile affermazione dell’australiana Sophie Linn, vittoriosa in 56’36”, davanti alle britanniche Sophie Alden, seconda a 9″, ed Olivia Mathias, terza a 10″. Ottima prestazione per Ilaria Zane (Overcome), sesta a 51″, mentre si classifica 32ma Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre), con un ritardo di 3’33”.

Nella prova maschile il successo va all’australiano Callum McClusky, con il crono di 49’42”, che precede il neozelandese Hayden Wilde, secondo a 6″, e lo spagnolo Alberto Gonzalez Garcia, terzo a 8″. In top ten entrambi gli azzurri in gara: sesto Alessio Crociani (Fiamme Azzurre) a 17″, nono Nicola Azzano (Carabinieri) a 25″.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT FEMMINILE

1 SOPHIE LINN #8 AUS 00:56:36

2 SOPHIE ALDEN #28 GBR 00:56:44 +00:00:09

3 OLIVIA MATHIAS #15 GBR 00:56:45 +00:00:10

4 MELANIE SANTOS #16 POR 00:57:05 +00:00:30

5 ZSANETT KUTTOR-BRAGMAYER #3 HUN 00:57:15 +00:00:40

6 ILARIA ZANE #5 ITA 00:57:26 +00:00:51

7 GINA SERENO #1 USA 00:57:29 +00:00:53

8 AINSLEY THORPE #6 NZL 00:57:32 +00:00:57

9 OLIVIA THORNBURY #23 NZL 00:57:33 +00:00:58

10 JOLANDA ANNEN #40 SUI 00:57:36 +00:01:01

32 BEATRICE MALLOZZI #27 ITA 01:00:08 +00:03:33

ORDINE D’ARRIVO SPRINT MASCHILE

1 CALLUM MCCLUSKY #15 AUS 00:49:42

2 HAYDEN WILDE #1 NZL 00:49:48 +00:00:06

3 ALBERTO GONZALEZ GARCIA #7 ESP 00:49:50 +00:00:08

4 SHACHAR SAGIV #30 ISR 00:49:51 +00:00:10

5 DYLAN MCCULLOUGH #3 NZL 00:49:53 +00:00:11

6 ALESSIO CROCIANI #18 ITA 00:49:59 +00:00:17

7 SAMUEL DICKINSON #19 GBR 00:50:01 +00:00:20

8 BRANDON COPELAND #9 AUS 00:50:06 +00:00:24

9 NICOLA AZZANO #17 ITA 00:50:07 +00:00:25

10 TJEBBE KAINDL #12 AUT 00:50:09 +00:00:27