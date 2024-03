Pentathlon, Coppa del Mondo Cairo 2024: Matteo Cicinelli e Roberto Micheli eliminati in semifinale

Non giungono buone notizie per l’Italia dal Cairo, in Egitto, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno: nelle semifinali maschili escono di scena Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Roberto Micheli (Fiamme Oro), i quali restano fuori dai 18 atleti che si giocheranno la finale. Nella Semifinale A Matteo Cicinelli chiude al decimo posto con 1163 punti, primo degli esclusi dall’ultimo atto di domani, fermandosi a 7 lunghezze dalla nona piazza, che gli avrebbe assicurato l’ingresso in finale, mentre nella Semifinale B Roberto Micheli termina al 17° posto a quota 1131.

Quattro qualificati per i padroni di casa dell’Egitto, tra i quali la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo Ahmed Elgendy e l’attuale numero 1 del mondo Mohanad Shaban, e per la Francia, guidata da Christopher Patte, il quale domani partirà in testa alla classifica grazie al risultato ottenuto nel ranking round di scherma. Andranno osservati con attenzione in finale l’astro nascente della Gran Bretagna, Charles Brown, il magiaro Csaba Bohm, il numero 3 del mondo, il messicano Emiliano Hernandez ed il sudcoreano Changwan Seo.

Dalla Semifinale A avanzano anche il transalpino Jean-Baptiste Mourcia ed il tedesco Marvin Faly Dogue, mentre nella Semifinale B arriva il ritiro del campione olimpico in carica ed attuale numero 2 del mondo, il britannico Joseph Choong, costretto a fermarsi in via precauzionale prima della prova di nuoto a causa di un infortunio. Ne approfittano per qualificarsi alla finale il padrone di casa egiziano Moutaz Mohamed, avanti assieme al polacco Kamil Kasperczak ed al transalpino Pierre Dejardin.