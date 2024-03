Tirreno-Adriatico 2024: Juan Ayuso lancia la sfida a Jonas Vingegaard, tanti nomi di qualità

Scatta domani la 59ma edizione della Corsa dei due Mari: in programma la Tirreno-Adriatico, ovviamente in contemporanea con la Parigi-Nizza. Sette tappe ben variegate con la cronometro a Lido di Camaiore ad aprire ed un paio di frazioni di montagna che promettono sicuramente gran spettacolo.

Manca ancora la startlist definitiva ma sono presenti diversi nomi di qualità. Su tutti quello di Jonas Vingegaard che è sicuramente l’uomo da battere: il danese della Visma | Lease a Bike ha dominato in Spagna al debutto stagionale e sembra già essere in gran spolvero. A lanciare la sfida in chiave classifica c’è Juan Ayuso (UAE Emirates), ma occhio anche a Simon Yates (Team Jayco AlUla), Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Jai Hindley (BORA – hansgrohe) ed Enric Mas (Movistar).

Non mancano anche i nomi per le volate e, in generale, i contendenti per la Milano-Sanremo: da Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) a Tim Merlier (Soudal – Quick Step) passando per Caleb Ewan (Team Jayco AlUla) e Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers).

E l’Italia? La speranza è di non fare nuovamente da sparring partner ai big. Per la classifica generale ecco i giovani Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), Davide Piganzoli (Team Polti Kometa) e Filippo Zana (Team Jayco AlUla), ma occhio anche a Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) e Jonathan Milan (Lidl-Trek) che puntano alla Classicissima di Primavera.