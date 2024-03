Tirreno-Adriatico 2024, la startlist e chi parteciperà: attesa per Jonas Vingegaard

Scatta domani la Tirreno-Adriatico 2024. Inizia la Corsa dei Due Mari che vede al via una startlist di gran qualità, soprattutto in ottica Milano-Sanremo e può comunque contare su una stella del calibro di Jonas Vingegaard. Il danese è ovviamente il favoritissimo per il successo in classifica generale.

In casa Italia occhi su Antonio Tiberi, Davide Piganzoli e Filippo Zana in chiave classifica generale ma da non sottovalutare sono anche Filippo Ganna e Jonathan Milan, pronti per la Classicissima di Primavera.

Andiamo a scoprire nel dettaglio la startlist (in aggiornamento).

STARTLIST TIRRENO-ADRIATICO 2024

ALPECIN-DECEUNINCK

CONCI Nicola

PHILIPSEN Jasper

VERGALLITO Luca

ARKEA-B&B HOTELS ✓

ALBANESE Vincenzo

CAPIOT Amaury

DELAPLACE Anthony

GUGLIELMI Simon

RODRIGUEZ Cristian

VAUQUELIN Kevin

VENTURINI Clément

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

CAVENDISH Mark

GAROFOLI Gianmarco

VELASCO Simone

BAHRAIN VICTORIOUS

TIBERI Antonio

BORA – HANSGROHE ✓

ALEOTTI Giovanni

GAMPER Patrick

HINDLEY Jai

KÄMNA Lennard

KOCH Jonas

MACIEJUK Filip

MARTINEZ Daniel

COFIDIS ✓

MARTIN Guillaume

ANIOLKOWSKI Stanisław

DE GENDT Aimé

FERNÁNDEZ Ruben

GESCHKE Simon

OLDANI Stefano

ZINGLE Axel

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM ✓

O’CONNOR Ben

BERTHET Clément

PETERS Nans

PRODHOMME Nicolas

TRONCHON Bastien

VENDRAME Andrea

WARBASSE Larry

EF EDUCATION – EASYPOST

BETTIOL Alberto

CARAPAZ Richard

HEALY Ben

GROUPAMA-FDJ

GERMANI Lorenzo

GREGOIRE Romain

INEOS GRENADIERS ✓

PIDCOCK Tom

ARENSMAN Thyme

GANNA Filippo

KWIATKOWSKI Michał

PUCCIO Salvatore

SHEFFIELD Magnus

SWIFT Connor

INTERMARCHÉ – WANTY

GIRMAY Biniam

REX Laurenz

ROTA Lorenzo

TEUNISSEN Mike

LIDL-TREK ✓

BAGIOLI Andrea

CONSONNI Simone

GEOGHEGAN HART Tao

GHEBREGZABHIER Amanuel

MILAN Jonathan

SKUJINS Toms

THEUNS Edward

MOVISTAR TEAM ✓

GARCIA CORTINA Ivan

CIMOLAI Davide

FORMOLO Davide

MAS Enric

MILESI Lorenzo

OLIVEIRA Nelson

SOSA Iván Ramiro

SOUDAL QUICK-STEP ✓

ALAPHILIPPE Julian

ASGREEN Kasper

ČERNÝ Josef

MASNADA Fausto

MERLIER Tim

VAN LERBERGHE Bart

WARLOP Jordi

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL ✓

BARDET Romain

DEGENKOLB John

HAMILTON Chris

POOLE Max

VAN UDEN Casper

VERMAERKE Kevin

WELTEN ​Bram

TEAM JAYCO ALULA

DE MARCHI Alessandro

EWAN Caleb

YATES Simon

ZANA Filippo

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

TULETT Ben

UIJTDEBROEKS Cian

VALTER Attila

VAN BAARLE Dylan

VINGEGAARD Jonas

UAE TEAM EMIRATES ✓

AYUSO Juan

BJERG Mikkel

COVI Alessandro

DEL TORO Isaac

HIRSCHI Marc

MAJKA Rafal

VINK Michael

ISRAEL – PREMIER TECH

RICCITELLO Matthew

WOODS Mike

POLTI – KOMETA

PIGANZOLI Davide

RESTREPO Jhonatan

Q36.5 PRO CYCLING

BRAMBILLA Gianluca

CALZONI Walter

FANCELLU Alessandro

MOSCHETTI Matteo

TEAM CORRATEC – VINI FANTINI

BONIFAZIO Niccolò

CONTI Valerio

PADUN Mark

SBARAGLI Kristian

TUDOR PRO CYCLING

DAINESE Alberto

MAYRHOFER Marius

TRENTIN Matteo

UNO-X MOBILITY

CORT Magnus

LEKNESSUND Andreas

KRISTOFF Alexander

WÆRENSKJOLD Søren