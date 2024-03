Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi: orari, programma 3 marzo, altimetria, favoriti. Percorso mosso, occhio a De Lie e Pedersen

Comincia marzo ed arrivano le prime corse a tappe europee di una settimana. Inizia oggi la Parigi-Nizza, la nuova edizione della ‘Corsa del Sole’ che vedrà tanta battaglia sin dal principio. La prima frazione prevede partenza e arrivo a Les Mureaux, con un profilo davvero interessante che potrebbe impensierire i velocisti.

PERCORSO

La frazione è abbastanza nervosa, su un percorso da ripetere due volte. Nella prima ripetizione ci sono Cote de Bazemont (1,7 km al 6,6% e massimo al 10%) e, dopo un bel po’, la Cote d’Herbeville, 2600 metri al 5,1% ma con un tratto in falsopiano; la massima arriva anche al 14%. Si ritorna poi sul circuito con Bazemont, Herbeville ed in mezzo anche lo strappo di Montainville che assegna secondi d’abbuono, gli ultimi 600 metri pendono verso l’alto.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Percorso adatto soprattutto ai velocisti capaci di tenere bene le ruote del gruppo in salita. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) cerca la prima vittoria stagionale, ma di contro avrà sicuramente l’ex campione del mondo Mads Pedersen (Lidl-Trek) che su questi finali ci va a nozze. Occhio anche a Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) se dovesse resistere alle pendenze più aggressive, mentre l’Italia si affida a Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling); non sono da escludere dei colpi di mano da parte di corridori meno quotati per la generale, come ad esempio Brandon McNulty (UAE Team Emirates) e Pello Bilbao (Bahrain-Victorious)

ORARI

Orario di partenza: 13.05

Orario di arrivo: 16.45-17.05

PRIMA TAPPA PARIGI-NIZZA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 15.10, Rai Due dalle 16.00

Diretta streaming: Eurosport.it, DAZN, NOW, SkyGo, Discovery+ dalle 15.10, RaiPlay dalle 16.00

Diretta testuale: OA Sport dalle 14.00