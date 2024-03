Tirreno-Adriatico 2024: stoccata imperiale di Jonathan Milan! Tappa e maglia azzurra!

Colpo da fenomeno di Jonathan Milan alla Tirreno-Adriatico 2024. Nella quarta tappa della Corsa dei Due Mari il friulano della Lidl-Trek trova il successo in quel di Giulianova allo sprint e, grazie agli abbuoni, va a vestire anche la maglia azzurra di leader della classifica generale.

Sei uomini sono andati all’attacco sin dalle prime battute di gara: Lorenzo Quartucci (Team Corratec – Vini Fantini), Davide Bais (Team Polti Kometa), Mirco Maestri (Team Polti Kometa), Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling Team), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) e Alex Tolio (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). Il gruppo però non ha lasciato troppo spazio, restando nell’ordine dei 4′ di ritardo.

A circa 30 chilometri dal traguardo sono iniziati gli scatti davanti visto l’accordo saltato e sono rimasti in tre: Bais, Kamp e Abrahamsen. Il gruppo però è tornato sotto a grande velocità non riuscendo a chiudere del tutto il gap. Nel frattempo da segnalare Tim Merlier (Soudal-QuickStep) in difficoltà, che ha perso contatto dal plotone.

All’ultimo chilometro Abrahamsen ha tentato l’azione solitaria, rischiando di far saltare il banco: il plotone è tornato sotto al norvegese proprio a volata lanciata. Nel testa a testa Jonathan Milan (Lidl-Trek) è riuscito a precedere Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) di gran classe, terza piazza per Corbin Strong (Israel – Premier Tech), poi Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) ed Axel Zingle (Cofidis). Nella top-10 anche Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious).