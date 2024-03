Tirreno-Adriatico 2024, Filippo Ganna: “Speriamo di riuscire a tornare a vincere”

Una beffa, per un solo secondo: Filippo Ganna è tornato a correre al meglio a cronometro dopo un inizio di stagione non esaltante a causa di qualche malanno fisico, però purtroppo non è riuscito a trovare il terzo successo di fila a Lido di Camaiore nella prova contro il tempo d’apertura della Tirreno-Adriatico.

Qualche piccolo dettaglio a privare il due volte campione del mondo della Ineos Grenadiers della vittoria nei confronti di un super Juan Ayuso. Ganna può ritenersi comunque soddisfatto vista la condizione in crescendo che potrà sfruttare nei prossimi appuntamenti.

Le sue parole nel dopo gara: “Penso che per un secondo siamo già migliorati rispetto all’ultima volta, quindi siamo felici. Bisogna continuare a lavorare, speriamo di riuscire a tornare a vincere. In Algarve questi valori non riuscivo a tenerli, quindi sono felice. Vediamo come va giorno per giorno“.

E aggiunge: “Sarà una settimana difficile, abbiamo visto il livello degli altri avversari quindi cercheremo di difenderci o comunque di fare bene nelle tappe. Vediamo giorno per giorno, per il momento questa crono è andata”.