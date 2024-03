Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per il Spring Arrows di Antalya: in palio punti importanti in chiave ranking olimpico

Archiviata definitivamente la parentesi legata alla stagione indoor di tiro con l’arco, sta per cominciare la volata finale in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. In attesa della Coppa del Mondo e degli ultimi eventi qualificanti per la rassegna a cinque cerchi, il primo appuntamento internazionale in calendario è previsto da giovedì 4 a domenica 7 aprile in quel di Antalya.

La località turca, sede del Preolimpico globale a metà giugno, ospiterà infatti il Kahraman Bagatir Spring Arrows Tournament 2024, evento che assegna punti per il ranking mondiale. Ricordiamo che le classifiche internazionali saranno determinanti, al termine dei vari eventi di qualificazione olimpica, per assegnare gli ultimi due slot disponibili al maschile e al femminile tra le squadre non qualificate per i Giochi.

L’Italia, ancora a caccia del pass diretto con entrambi i terzetti, potrebbe sperare eventualmente nel ripescaggio ma sarà importante raccogliere punti pesanti da qui a metà giugno. Ad Antalya, per il torneo Spring Arrows, la rappresentativa azzurra sarà composta da Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli, Matteo Borsani tra gli uomini e Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco tra le donne.