Tiro a segno, Europei 10 m 2024: nella carabina maschile Ungheria e Polonia ottengono il pass olimpico, 18° Sollazzo

Patrik Jany ha vinto la medaglia d’oro nella carabina maschile ai Campionati Europei 2024 di tiro a segno, rassegna riservata alla distanza dei 10 m in fase di svolgimento in Ungheria, precisamente a Gyor.

Lo slovacco nello specifico ha ottenuto il punteggio di 251.2, regolando nello scontro finale il padrone di casa Itsvan Peni, poi secondo con 249.7. L’ungherese in virtù del risultato ha staccato il pass per Parigi 2024. A piazzarsi sul gradino più basso del podio è stato invece l’austriaco Martin Strempfl con 227.7.

Quarto poi il polacco Maciej Kowalewicz, il quale ha ottenuto così anche il pass olimpico con 207.01 precedendo il norvegese Jon-Hermann Hegg (186.4), l’ucraino Serhiy Kulish (164.1), il francese Denis Lucas Bernard Kryzs e il secondo norvegese Henrik Larsen.

Danilo Dennis Sollazzo (già con il pass olimpico ha invece fermato la sua corsa in qualifica, staccando il diciottesimo posto con 628.7. Non lontano Simon Weithaler, venticinquesimo con 627.9, mentre Edoardo Bonazzi si è piazzato in ventottesima posizione con 627.6. Gli azzurri nella prova a squadre si sono accomodati al quinto posto con il totale di 1884.2. A trionfare invece è stata la Norvegia che, con 1890.3, ha arginato Ucraina (1887.6) e Croazia (1887.0).