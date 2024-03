Tiro a segno, Federico Nilo Maldini ed il lettone Lauris Strautmanis duelleranno per il pass olimpico attraverso il ranking nella pistola da 10 metri

Al termine degli Europei da 10 metri 2024 di tiro a segno, andati in scena a Gyor, in Ungheria, sono stati aggiornati i ranking olimpici: nella pistola da 10 metri ad aria compressa maschile, con Paolo Monna che ha ottenuto il pass olimpico non nominale grazie all’oro continentale, la lotta nella graduatoria che assegnerà l’ultima carta olimpica, elidendo i tiratori non eleggibili, appare ristretta al lettone Lauris Strautmanis ed all’altro azzurro Federico Nilo Maldini.

Il periodo di qualificazione, scattato il 14 agosto 2022, terminerà il 9 giugno 2024: il ranking olimpico che verrà stilato in tale periodo metterà in palio 1 pass. Le carte olimpiche, ad eccezione di quelle assegnate attraverso il ranking, sono non nominali: potranno essere schierati al massimo due atleti per Nazione in ciascuna specialità ai Giochi.

Rimane infine un’ultima occasione di qualificazione diretta alle Olimpiadi in questa specialità: saranno infatti in palio 2 quote al Torneo di qualificazione olimpica di Rio de Janeiro (Brasile), programmato per la pistola da 10 metri ad aria compressa maschile il 13 (qualificazioni) ed il 14 (finali) aprile. Questa manifestazione, però, non conterà per il ranking olimpico.

Restano 2 gare valide per il ranking olimpico, per un totale di potenziali 4000 punti in palio (a patto che partecipino almeno 50 tiratori a ciascuna competizione), ovvero le tappe di Coppa del Mondo di Baku il 3-4 maggio e di Monaco di Baviera il 5-6 giugno. Strautmanis ha 498 punti di margine su Federico Nilo Maldini.

Gli scarti, però, nel complesso non sorridono all’azzurro: se è vero che nella prima delle due gare Maldini avrà l’opportunità di eliminare solo 332 punti (32° posto) contro i 396 (28° posto) di Strautmanis, nell’ultima sfida l’italiano, per migliorare la propria classifica dovrà far meglio dei 588 punti (16° posto) incassati proprio agli Europei, mentre il lettone ne potrebbe perdere solo 412 (27° posto).

Ovviamente queste considerazioni andranno riformulate a metà aprile, nel caso in cui uno dei due contendenti stacchi il pass nel torneo di Rio (o nel caso in cui ci riesca un tiratore francese), e poi ad inizio maggio, dopo la tappa di Baku, potendo così capire con precisione come i contendenti si presenteranno all’ultima sfida di Monaco di Baviera e se, eventualmente, qualche altro tiratore attualmente staccato avrà ancora il beneficio della matematica per poter sperare nel pass olimpico.

PASS OLIMPICI TIRO A SEGNO

PISTOLA 10 METRI ARIA COMPRESSA MASCHILE

Pavlo Korostylov (Ucraina)

Liu Jinyao (Cina)

Lee Wonho (Corea del Sud)

Gulfam Joseph (Pakistan)

Philipe Chateaubrian (Brasile)

Damir Mikec (Serbia)

Ruslan Lunev (Azerbaigian)

Ismail Keles (Turchia)

Kiril Kirov (Bulgaria)

Zhang Bowen (Cina)

Robin Walter (Germania)

Jason Solari (Svizzera)

Samir Bouchireb (Algeria)

Mohammed Bin Dallah (Libia)

Tugrul Özer (Canada)

Sarabjot Singh (India)

Johnathan Wong (Malesia)

Bailey Groves (Australia)

Varun Tomar (India)

Enkhtaivany Davaakhüü (Mongolia)

Paolo Monna (Italia)

Juraj Tuzinsky (Slovacchia)

PISTOLA AUTOMATICA 25 METRI MASCHILE

Clement Bessaguet (Francia)

Oliver Geis (Germania)

Christian Reitz (Germania)

Lee Gunhyeok (Corea del Sud)

Ghulam Mustafa Bashir (Pakistan)

Lu Zhiming (Cina)

Cuba Leuris Pupo (Cuba)

Martin Podhrasky (Repubblica Ceca)

Li Yuehong (Cina)

Dai Yoshioka (Giappone)

Denys Kushnirov (Ucraina)

Peeter Olesk (Estonia)

Omar Mohamed (Egitto)

Douglas Gómez (Venezuela)

Henry Leverett (Stati Uniti)

Anish Bhanwala (India)

Song Jong-Ho (Corea del Sud)

Scott Anderson (Australia)

Nikita Chiryukin (Kazakistan)

Vijayveer Sidhu (India)

RANKING OLIMPICO PISTOLA 10 METRI ARIA COMPRESSA MASCHILE

1 11517 MIKEC Damir SRB SRB 1984

2 11068 MONNA Paolo ITA ITA 1998

3 9672 STRAUTMANIS Lauris LAT LAT 1995

4 9174 MALDINI Federico Nilo ITA ITA 2001

5 9075 ZHANG Bowen CHN CHN 1996

6 9002 TUZINSKY Juraj SVK SVK 1984

7 8305 WALTER Robin GER GER 1999

8 7690 KELES Ismail TUR TUR 1988

9 7575 LEE Wonho KOR KOR 1999

10 7422 DONKOV Samuil BUL BUL 1983

11 7411 SOLARI Jason SUI SUI 2000

12 6869 BANKIN Viktor UKR UKR 1990

13 6818 SVECHNIKOV Vladimir UZB UZB 1998

14 6790 VASERMANIS Emils LAT LAT 1995

15 6528 SINGH Sarabjot IND IND 2001

16 6476 MOWRER Nickolaus USA USA 1988

17 5966 DIKEC Yusuf TUR TUR 1973

18 5825 OMELCHUK Oleh UKR UKR 1983

19 5744 SELIMZADE Bugra TUR TUR 1988

20 5568 KAMALOV Mukhammad UZB UZB 2002

CALENDARIO QUALIFICAZIONE DIRETTA ALLE OLIMPIADI PISTOLA 10 METRI

(eventi maschili aperti ai tiratori italiani)

Torneo di qualificazione olimpica, Rio (Brasile) 13-14 aprile 2024: 2 pass.

Ranking olimpico, 14 agosto 2022-9 giugno 2024: 1 pass (quota nominale).