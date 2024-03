Tennis, un video può scagionare Rublev per gli insulti al giudice di linea

La settimana di tennis è stata scossa dalle fondamenta dopo quanto accaduto ad Andrey Rublev. Il tennista russo è stato squalificato durante la semifinale del torneo ATP di Dubai contro Alexander Bublik, urlando a pieni polmoni in faccia a un giudice di linea dopo una palla chiamata in campo e a suo dire fuori e venendo accusato di averlo apostrofato pesantemente in lingua russa da un altro giudice.

Iniziano però a spuntare video che vanno in un certo senso a riabilitare il giocatore russo: sul social network X gira un video in cui si capiscono in maniera abbastanza chiara le parole utilizzate da Rublev. “It’s out like this, how, how!”, che tradotto in italiano significa “È fuori di tanto così, come, come”.

Andrebbe dunque a decadere dunque l’accusa nei confronti del giocatore, che a causa della squalifica ha perso sia il prize money del torneo che i punti conquistati, facendolo così retrocedere in sesta posizione nella classifica ATP dal prossimo lunedì in favore di Alexander Zverev. Ma oramai il danno è fatto, lasciando comunque dubbi sulla buona fede del giudice di linea che lo ha accusato.

Sta di fatto che, lasciando da parte la giustizia o meno di quanto accadutogli, da questo episodio Rublev potrebbe ricevere una lezione a lui utile, quella di riuscire a controllarsi un po’ di più nei momenti più caldi delle partite. Certo, parlare da esterni è sempre più semplice, ma se si può incappare in certi episodi anche ingiusti, magari ora il russo cercherà di contare fino a dieci prima di avere delle reazioni spropositate su cui qualcuno può speculare a suo svantaggio.

VIDEO – LO SCATTO DI RUBLEV DA UN’ALTRA ANGOLAZIONE