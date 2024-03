Sorteggio Indian Wells 2024: data, orario, teste di serie. Mina vagante Nadal per Sinner

L’appuntamento è fissato per le mezzanotte italiane di martedì 5 marzo. Alle 15.00 locali di lunedì 4 andrà in scena il sorteggio del tabellone principale di Indian Wells 2024. Grande attesa c’è in casa italiana c’è per Jannik Sinner, che si presenterà a questo appuntamento da testa di serie n.3, viste le strepitose vittorie negli Australian Open e nell’ATP500 di Rotterdam.

Un inizio di stagione incredibile, in scia alla brillante chiusura del 2023, che ha permesso a Sinner di scalare la classifica e di presentarsi al via dell’evento in California molto in alto. A precederlo nell’ordine saranno il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, con quest’ultimo che cercherà di confermare il titolo dell’anno passato (Indian Wells) e di rintuzzare gli assalti di Jannik alla sua posizione da n.2

Un tabellone nel quale ci saranno anche il russo Daniil Medvedev (finalista a Indian Wells e vincitore a Miami) e il rientro dello spagnolo Rafael Nadal che, sfruttando la regola del ranking protetto, sarà parte dei giochi e potrebbe essere un po’ la mina vagante.

Oltre a Sinner, ci saranno altri quattro italiani in tabellone: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Fabio Fognini (wild card). Matteo Berrettini riprenderà dal Challenger a Phoenix, per poi presentarsi al via del main draw a Miami, con il “Protected Ranking”. Romano che si allenato ieri a Montecarlo proprio con Sinner, mostrando segnali di grande serenità.

CALENDARIO SORTEGGIO INDIAN WELLS 2024

Martedì 5 marzo (orario italiano)

00.00 Sorteggio tabellone principale Masters 1000 Indian Wells 2024

IL REGOLAMENTO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

GLI SCENARI PER JANNIK SINNER

Jannik Sinner, numero 3, potrà incontrare uno tra Novak Djokovic (1) e Carlos Alcaraz (2) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare Daniil Medvedev (4) soltanto in finale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, al momento, Andrey Rublev, Alexander Zverev, Holger Rune ed Hubert Hurkacz.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, mentre l’azzurro, rientrando tra le prime 8 teste di serie, ai sedicesimi (terzo turno) affronterà potenzialmente gli atleti tra il 25 ed il 32 del seeding, tra i quali rientra anche Lorenzo Musetti, infine non incontrerà teste di serie nel secondo turno (ed al primo avrà un bye). In quest’ultimo caso ci potrebbe essere l’insidia rappresentata da Rafael Nadal, inserito nel main draw per effetto del ranking protetto. Ovviamente, per portare all’incrocio, l’iberico dovrà vincere almeno il primo incontro.

CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI

Primo turno

Bye

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie e insidia Rafael Nadal.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero, al momento, Jan-Lennard Struff, Lorenzo Musetti, Tomas Martin Etcheverry, Tallon Griekspoor, Cameron Norrie, Felix Auger-Aliassime, Borna Coric, Jordan Thompson.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero, al momento, Grigor Dimitrov, Tommy Paul, Karen Khachanov e Frances Tiafoe.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero, al momento, Andrey Rublev, Alexander Zverev, Holger Rune ed Hubert Hurkacz.

Semifinali

Una testa di serie tra la 1 e la 2, ovvero Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Finale

La testa di serie numero 4, ovvero Daniil Medvedev.

TESTE DI SERIE

*Elenco non ancora ufficiale

1 Novak Djoković SRB

2 Carlos Alcaraz ESP

3 Jannik Sinner ITA

4 Daniil Medvedev RUS

5 Alexander Zverev GER

6 Andrey Rublev RUS

7 Holger Rune DEN

8 Hubert Hurkacz POL

9 Casper Ruud NOR

10 Alex de Minaur AUS

11 Stefanos Tsitsipas GRE

12 Taylor Fritz USA

13 Grigor Dimitrov BUL

14 Ugo Humbert FRA

15 Karen Khachanov RUS

16 Ben Shelton USA

17 Tommy Paul USA

18 Frances Tiafoe USA

19 Alexander Bublik KAZ

20 Adrian Mannarino FRA

21 Sebastián Báez ARG

22 Francisco Cerúndolo ARG

23 Alejandro Davidovich Fokina ESP

24 Nicolás Jarry CHI

25 Jan Lennard Struff GER

26 Lorenzo Musetti ITA

27 Tallon Griekspoor NED

28 Cameron Norrie GBR

29 Sebastian Korda USA

30 Tomás Martín Etcheverry ARG

31 Félix Auger-Aliassime CAN

32 Jiří Lehečka CZE