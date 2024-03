Tennis, Camila Giorgi rinviata a giudizio per il caso di false vaccinazioni anti-Covid

Continua l’odissea di Camila Giorgi. La ex numero 1 del tennis italiano non sta sicuramente vivendo un momento felice di carriera, con l’ultimo successo risalente al 31 dicembre 2023 a Brisbane su Peyton Stearns e la discesa oltre la top 100 mondiale. Oltretutto, si aggiungono anche i guai con la giustizia, con il caso delle presunte false vaccinazioni anti-Covid che torna a far parlare.

Tra le ventuno richieste di rinvio a giudizio formulate dalla Procura di Vicenza c’è anche il nome della tennista marchigiana, che spicca nella lista assieme a quello della cantante Madame. L’accusa a loro rivolta è di essersi sottoposte a delle false vaccinazioni contro il Covid-19 per ottenere il green pass.

Il caso va avanti dall’inizio del 2022, quanto delle intercettazioni e delle immagini avevano accertato un numero spropositato di vaccinazioni fatte negli studi di Daniela Grillone Teciou, dottoressa di Camila Giorgi; quest’ultima ha chiesto, assieme ad altri tre indagati, il patteggiamento della pena.

L’azzurra non si è mai espressa in merito al caso, né con un comunicato stampa né con le parole di qualche agente o rappresentante. L’unico riferimento c’è stato in occasione della trasferta in Australia dello scorso anno, in cui dichiarò di non essere a conoscenza dei problemi della dottoressa e di essere a posto, nonostante Teciou definì ‘proprio no-vax’ l’intera famiglia di Camila Giorgi.