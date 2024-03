Challenger Tenerife III, Matteo Gigante si ritira in finale. Vince Mikhail Kukushkin

Niente da fare per Matteo Gigante. Il tennista italiano, impegnato nella seconda Finale consecutiva nel terzo Challenger a Tenerife (Spagna), dopo aver conquistato il titolo la settimana scorsa nella sfida tutta italiana contro Stefano Travaglia, non è riuscito a replicare quest’oggi.

Gigante si è ritirato nell’atto conclusivo contro l’esperto kazako Mikhail Kukushkin (n.165 del ranking). Una partita nella quale si è compreso fin da subito che le condizioni fisiche del nostro portacolori non fossero ideali. Kukushkin, infatti, si è imposto piuttosto facilmente nel primo parziale con il punteggio di 6-2 in appena 35′, sfruttando la poca mobilità dell’italiano.

Nel secondo set, sotto 0-2, il tennista tricolore ha alzato bandiera bianca e il successo è andato quindi al 36enne nativo di Volgograd. Si spera che non ci siano ripercussioni importanti nel percorso di Matteo, tenuto conto dell’ascesa in classifica. Il giocatore romano infatti, grazie ai riscontri di quest’ultima settimana, ha ottenuto il proprio best ranking, issandosi a numero 148 del mondo (il vecchio record era di 155).