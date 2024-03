Tennis, Novak Djokovic e Goran Ivanisevic si separano: l’annuncio sui social del n.1 del mondo

Anche le storie più belle sono destinate a finire. Capolinea nel rapporto di collaborazione tra Novak Djokovic e Goran Ivanisevic. Il n.1 del mondo ha annunciato la separazione dal suo coach, il cui lavoro condiviso era iniziato nel 2019 ed era stato accompagnato da vittorie a pioggia. Basti pensare ai 12 titoli Slam e ad altri numerosi successi nei tornei più prestigiosi del massimo circuito internazionale del tennis.

E’ stato Djokovic ad annunciarlo sui social, dopo che il collega serbo Saša Ozmo lo aveva rivelato sul proprio profilo X. “Ricordo chiaramente il momento in cui ho invitato Goran (Ivanisevic, ndr) a far parte della mia squadra. Era il 2018 e Marian (Vajda, ndr) e io stavamo cercando di aggiornare alcune situazioni e portare un po’ di miglioramenti nell’esecuzione del servizio. Non è stato poi solo quello, ma ci sono stati anche tante risate, divertimento, il numero 1 nella classifica di fine anno, risultati da record e altri 12 tornei del Grande Slam (e alcune finali) da quel momento“, ha scritto Nole.

“Io e Goran abbiamo deciso di smettere di lavorare insieme qualche giorno fa. La nostra chimica in campo ha avuto i suoi alti e bassi, ma la nostra amicizia è sempre stata solida“, ha precisato il campione serbo. E dunque ora resta da capire in che modo Djokovic gestirà il suo 2024, caratterizzato da alcune battute d’arresto e da qualche scricchiolio che inizia a intravedersi, nonostante la sua posizione di leader nella classifica mondiale resti tale.

Come è noto, il fuoriclasse nativo di Belgrado ha deciso di non prendere parte al Masters1000 di Miami per ricaricare le pile e prepararsi alla stagione sulla terra rossa, dove il grande obiettivo è quello del Roland Garros. oltre al pensiero rivolto a Wimbledon e ai Giochi Olimpici di Parigi che si terranno sugli stessi campi dello Slam francese.

