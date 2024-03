Chi è Tomas Machac: il prossimo avversario di Sinner che sta velocemente scalando la classifica

Un giocatore in crescita. Il ceco Tomas Machac sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner, nei quarti di finale del Masters1000 di Miami. Un tennista da non sottovalutare e in ascesa, con l’attuale classifica che dice “n.60 del mondo”. Tuttavia, il livello di gioco che sta esprimendo va al di là di quanto riporti il ranking ATP. Il percorso in Florida parla chiaro, prendendo atto di vittorie di grande prestigio come contro la testa di serie n.5, Andrey Rublev.

Sotto i colpi di Machac è caduto anche Matteo Arnaldi, irretito dalla consistenza del ceco, a segno per 6-3 6-3. Un tennista che sa fare un po’ tutto in campo, molto dotato con il rovescio bimane e velocissimo negli spostamenti sul campo. In altre parole, non sarà facile conquistare punti su pochi scambi, vista la condizione fisica messa in mostra.

Ne dovrà tener conto Sinner, che non avrà grandissimi riferimenti, essendosi allenato solo una volta e un anno fa con il classe 2000 nativo di Beroun. Del resto i risultati negli ultimi sei/sette mesi la dicono lunga. Ci sono due titoli Challenger Orleans e a Mouilleron-Le-Captif, il terzo turno raggiunto agli Australian Open 2024 e i quarti all’ATP250 di Marsiglia, battendo Lorenzo Musetti.

Se si va a quantificare, da settembre 2023 a oggi, le vittorie sono state ben 32 e le sconfitte 10, mentre limitatamente al 2024 ci sono 14 affermazioni e 6 ko. Stiamo, quindi, parlando di un tennista in salute e pericoloso da affrontare, specie se ci dovesse essere un Sinner non molto centrato come è accaduto in parte dei match contro l’olandese Tallon Griekspoor e l’australiano Christopher O’Connell.