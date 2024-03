Quanti soldi ha guadagnato Sinner con i quarti a Miami? E se andasse ancora avanti…

Jannik Sinner prosegue nella sua avventura nel Masters1000 di Miami. L’altoatesino (n.3 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-3 l’australiano Christopher O’Connell, garantendosi l’accesso ai quarti di finale del celebre torneo della Florida, per la quarta volta in carriera. Sul suo cammino ci sarà il ceco Tomas Machac (n.60 del ranking) e in grande ascesa nell’ultimo periodo.

Sinner vorrà dar seguito al suo incedere per andare a caccia del titolo in questo evento e dimostrare nuovamente di essere degno dello status che si è conquistato negli ultimi sei mesi. Un percorso a Miami che gli ha permesso anche di mettere fieno in cascina dal punto di vista dei guadagni, aspetto logicamente non trascurabile per la carriera di un tennista.

Grazie al raggiungimento dei quarti, Sinner si è garantito 185.000 dollari e, andando avanti, le cifre si fanno ancor più interessanti. In caso di approdo in semifinale, l’ammontare sarebbe pari a 325.000 dollari, mentre essere in finale si tradurrebbe in 585.000 dollari, cosa che Jannik ha già centrato in due circostanze, ovvero nel 2021 e nel 2023.

Qualora il 22enne nostrano riuscisse a far suo il 1000 di Miami, metterebbe in tasca 1,1 milioni di dollari. Motivi per sorridere, dunque, ve ne sarebbero molti.

MONTEPREMI MASTERS 1000 MIAMI

Vincitore: 1,1 milioni di dollari.

Finalista perdente: 585.000 dollari.

Semifinalisti: 325.000 dollari.

Quarti di finale: 185.000 dollari.