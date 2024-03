Tennis, la entry-list del Masters 1000 di Montecarlo: Sinner guida il plotone italiano

Tre italiani sono ammessi al tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena sulla terra rossa del Principato dal 7 al 14 aprile. Nella entry-list del prestigioso torneo, svelata oggi dagli organizzatori dell’evento, figurano Jannik Sinner (attuale numero 3 al mondo), Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi.

L’altoatesino, attualmente impegnato agli ottavi di finale di Indian Wells, punta a farsi strada sui campi dove è solito allenarsi. Musetti riabbraccerà finalmente l’amato mattone tritato dopo le tante fatiche riscontrate sul cemento nella prima parte della stagione, Arnaldi vorrà proseguire nel suo ottimo rendimento.

Nella entry-list figura anche Rafael Nadal. Lo spagnolo, reduce dal forfait a Indian Wells, risulta iscritto con il ranking protetto, ma la sua effettiva presenza in campo non appare scontata. Sarebbe un torneo di avvicinamento all’amato Roland Garros e alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sono presenti tutti i migliori del mondo (Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev), ma non è un Masters 1000 “obbligatorio” e quindi qualcuno potrebbe poi decidere di cancellari. Di seguito la entry-list del Masters 1000 di Montecarlo.

ENTRY-LIST MASTERS 1000 MONTECARLO

1 Novak Djokovic

2 Carlos Alcaraz

3 Jannik Sinner

4 Danil Medvedev

5 Andrey Rublev

6 Alexander Zverev

7 Holger Rune

8 Hubert Hurkacz

9 Casper Ruud

9 Rafael Nadal (PR)

10 Alex de Minaur

11 Stefanos Tsitsipas

12 Taylor Fritz

13 Grigor Dimitrov

14 Ugo Humbert

15 Karen Khachanov

17 Tommy Paul

19 Sebastian Baez

20 Alexander Bublik

21 Adrian Mannarino

21 Marin Cilic (PR)

22 Francisco Cerundolo

23 Alejandro Davidovich Fokina

24 Nicolas Jarry

25 Jan-Lennard Struff

26 Lorenzo Musetti

27 Tallon Griekspoor

28 Cameron Norrie

29 Sebastian Korda

30 Tomas Martin Etcheverry

31 Felix Auger-Aliassime

32 Jiri Lehecka

33 Jordan Thompson

35 Borna Coric

36 Laslo Djere

37 Jack Draper

38 Sebastian Ofner

39 Alejandro Tabilo

40 Matteo Arnaldi

41 Alexei Popyrin

42 Roman Safiullin

43 Arthur Fils

45 Daniel Evans

46 Emil Ruusuvuori

47 Miomir Kecmanovic