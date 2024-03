Carlos Alcaraz stende Marozsan a Indian Wells: prosegue la sfida con Sinner per il numero 2

Carlos Alcaraz ha sconfitto Fabian Marozsan in due rapidi set e si è qualificato ai quarti di finale del Mastes 1000 di Indian Wells. Lo spagnolo ha regolato l’ungherese con un doppio 6-3 e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sul cemento statunitense, dove ora incrocerà il vincente del confronto tra il tedesco Alexander Zverev e l’australiano Alex de Minaur.

Il fuoriclasse iberico ha operato un break decisivo nel settimo gioco del primo set e poi si è ripetuto nel nono game, mentre nella seconda frazione ha strappato il servizio all’avversario nel sesto gioco e poi ha annullato due palle consecutive dell’immediato contro-break. Il 20enne ha liquidato agevolmente il numero 58 della graduatoria internazionale e prosegue così la sfida a distanza con Jannik Sinner per il numero 2 al mondo.

La situazione virtuale è la seguente: Sinner è secondo a quota 8.010 punti alla vigilia dell’ottavo di finale contro lo statunitense Ben Shelton, Alcaraz è terzo con 8.005 punti. Se l’azzurro dovesse imporsi nella notte contro il padrone di casa allora si isserebbe a quota 8.110 punti e poi incrocerebbe il ceco Jiri Lehecka. In caso di accesso alle semifinali, il vincitore degli Australian Open volerebbe a 8.310 e il suo rivale andrebbe a 8.205. Lo scontro diretto per il numero 2 tra l’altoatesino e l’iberico potrebbe materializzarsi in semifinale.