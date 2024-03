Tennis, il ranking ATP degli italiani dopo Miami: Sinner in ballo, Musetti torna, Berrettini fermo

Il Masters 1000 di Miami sta per entrare nella sua fase calda: Jannik Sinner e Daniil Medvedev sono pronti per fronteggiarsi in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone Carlos Alcaraz incrocerà Grigor Dimitrov e Alexander Zverev se la dovrà vedere con Fabian Maroszan. Quale sarà il ranking ATP degli italiani al termine del torneo sul cemento statunitense?

Jannik Sinner occupa attualmente il terzo posto con 8.110 punti all’attivo: in caso di qualificazione alle semifinali si isserà a quota 8.360, alzando al cielo il trofeo volerebbe a 8.710. Il fuoriclasse altoatesino diventerebbe numero 2 in caso di successo finale e di eliminazione dello spagnolo Alcaraz ai quarti di finale, portandosi alle spalle del serbo Novak Djokovic (9.725).

Lorenzo Musetti ha battuto lo statunitense Ben Shelton e poi ha perso agli ottavi di finale contro Alcaraz, ma resta in 24ma posizione con 1.610 punti. Il toscano potrebbe essere superato da Marozsan nel caso in cui l’ungherese vincesse il torneo. Matteo Arnaldi ha invece guadagnato tre posizioni raggiungendo gli ottavi di finale a Miami (dove ha perso contro il ceco Tomas Machac) e attualmente è 35mo con 1.171 punti, ma verrebbe superato da Marozsan nel caso in cui il magiaro battesse Zverev ai quarti di finale.

Lorenzo Sonego ha perso al primo turno in Florida ed è scivolato indietro di otto posizioni: ora il piemontese è 61mo con 875 punti. Flavio Cobolli è uscito al secondo turno negli States ed è 23mo con 865 punti. Luciano Darderi ha invece guadagnato tre piazze ed è 72mo con 781 punti (retrocederebbe di una posizione se l’argentino Federico Coria vincesse il Challenger di Napoli).

Il Challenger di Napoli andrà seguito attentamente visto che Luca Nardi (attualmente 95mo con 631 punti) e Fabio Fognini (99mo con 599) potrebbero farsi strada e guadagnare posizioni. Ad esempio se Nardi lo vincesse diventerebbe numero 76 o 77. Matteo Berrettini è fermo al 133mo posto e tornerà in campo a Marrakech settimana prossima.

RANKING ATP ITALIANI DOPO MIAMI

3. Jannik Sinner 8.110 (8.360 con la finale, 8.710 con la vittoria), diventerebbe numero 2 vincendo il torneo e con Alcaraz eliminato ai quarti a Miami

24. Lorenzo Musetti 1.610, perderebbe una posizione se Marozsan vincesse a Miami

35. Matteo Arnaldi 1.171, perderebbe una posizione se Marozsan si qualificasse per la semifinale a Miami

61. Lorenzo Sonego 875

63. Flavio Cobolli 865

72. Luciano Darderi 781, perderebbe una posizione se Coria vincesse il Challenger di Naples

95. Luca Nardi 631, impegnato al Challenger di Napoli

99. Fabio Fognini 599, impegnato al Challenger di Napoli

133. Matteo Berrettini 470

134. Andrea Vavassori 470