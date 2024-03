Quanti soldi vale Sinner-Medvedev? Montepremi e cifre a Miami: l’assegno per il vincitore

Il confronto tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Miami è particolarmente attesa dagli appassionati di tennis. Nella giornata di venerdì 29 marzo l’altoatesino incrocerà il russo in un confronto di elevato interesse tecnico: sarà la rivincita dell’atto conclusivo degli Australian Open, vinti in rimonta dal tennista italiano un paio di mesi fa. L’azzurro si è imposto negli ultimi quattro precedenti con l’avversario e spera di raggiungere l’atto conclusivo del torneo sul cecmento statunitense.

Si fronteggiano il numero 3 e il numero 4 del mondo in un imperdibile testa a testa, sulla carta estremamente combattuto e avvincente, anche se per il momento il nostro portacolori non è sembrato nella forma fisica dei giorni migliori. Oltre ai 650 punti ATP complessivi messi in palio in questo incontro (250 oltre ai 400 già incamerati con l’ammissione alla semifinale), è prevista anche un’interessante somma in denaro. Quanti soldi guadagna chi vincerà lo scontro diretto tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev?

Il montepremi ammonta a 585.000 dollari statunitensi (circa 540.300 euro): questa è la cifra prevista per chi si qualifica alla finale del prestigioso evento in Florida. Va annotato che entrambi si sono già assicurati un assegno da 325.000 dollari statunitensi (circa 300.200 euro): chi perderà lo scontro diretto intascherà questa cifra, mentre chi lo vincerà potrà stracciarlo e beneficiare di quello dall’importo più elevato. Chi alzerà al cielo il trofeo farà festa con 1,1 milioni di dollari (circa 1,16 milioni di euro).

QUANTI SOLDI VALE SINNER-MEDVEDEV: IL GUADAGNO DEL VINCITORE

