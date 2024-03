Tennis, botta e risposta tra Caroline Wozniacki e Simona Halep. La rumena: “Non sono dopata!”

Non ci sono dubbi che tra i temi di interesse dell’avvio del torneo di Miami di tennis eventi fuori dal campo abbiano tenuto banco. La tragica scomparsa del compagno di Aryna Sabalenka, Konstantin Koltsov, ha fatto dubitare della presenza nell’evento della bielorussa. Contrariamente alle aspettative, la vincitrice degli Australian Open 2023 e 2024 ci sarà e la vedremo all’opera nel secondo turno contro l’amica Paula Badosa.

Legata alla spagnola è un altro argomento di grande curiosità, ovvero l’incrocio tra l’iberica e la rumena Simona Halep. Quest’ultima ha avuto una wild card dall’organizzazione, dopo che l’ex n.1 del mondo era stata al centro di un caso di doping. Era scattata una squalificata per Halep, ma il ricorso al TAS da parte della rumena ha avuto successo, potendo tornare a giocare.

Tra le tenniste del circuito, qualcuno ha storto il naso. Si pensi a Caroline Wozniacki, che ha deciso di riprendere la sua attività agonistica a pieno titolo: “Vista la sua sospensione, avrebbe dovuto iniziare dal basso e non giocare subito un torneo di questa importanza“, ha dichiarato la danese.

Halep, pungolata sul tema, ha risposto in conferenza stampa: “Non ho fatto niente di male, non ho imbrogliato e non mi sono dopata. Quindi è meglio se leggiamo la decisione del TAS che ha dimostrato quanto il mio integratore fosse contaminato. Non ho mai avuto niente a che fare con il doping. Grazie al torneo per avermi dato la wild card e la possibilità di giocare. È stato bello essere tornata. Pazienza, se poi c’è solo una persona che parla male di me, anche perché ne ho centinaia che mi stanno dando supporto“.