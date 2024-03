ATP Miami, sorrisi e serenità tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini in allenamento – VIDEO

Jannik Sinner ha iniziato ieri i suoi allenamenti a Miami, reduce dal torneo di Indian Wells. Un po’ di preoccupazione c’era sulle condizioni dell’altoatesino, uscito un po’ acciaccato dalla semifinale (persa) in California contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tuttavia, i problemi al gomito e alla gamba sinistra sembrano essere alle spalle e l’altoatesino ha affrontato questo primo giorno in Florida con grande serenità.

Un sentimento comune agli ultimi mesi nel circuito del n.3 del mondo, che pare aver trovato il proprio equilibrio anche per questo atteggiamento. Per questo, non sorprende il grande entusiasmo nel far visita alla Nazionale italiana di calcio, presente a Miami per un’amichevole contro il Venezuela.

Un day-1 nel quale poi non è mancato l’incrocio con un amico che si sperava di ritrovare, ovvero Matteo Berrettini. Il giocatore romano, reduce dall’ottima settimana di tennis a Phoenix (Challenger dove ha raggiunto la Finale), ha sfruttato la regola del “ranking protetto” ed è stato inserito nel tabellone principale. Il suo esordio sarà molto significativo quest’oggi, contro lo scozzese Andy Murray. L’ex n.1 sarà un avversario temibile e l’incrocio riporta alla mente un po’ l’inizio del periodo di buio di Matteo, con quella sconfitta al primo turno degli Australian Open 2023.

Colpisce, in questo senso, la grande complicità tra i due ragazzi che hanno sorriso e scherzato in un momento di relax nell’allenamento, colto dalle telecamere presenti. Da ricordare che Sinner, essendo testa di serie n.2, farà il proprio esordo nel secondo turno, venerdì 22 marzo, contro il vincente del confronto tra l’argentino Pedro Cachin e l’altro azzurro Andrea Vavassori, proveniente dalle qualificazioni.

Di seguito il video: