Jannik Sinner fa visita alla Nazionale italiana di calcio a Miami. Parole al miele da Spalletti e Buffon

Un tifoso d’eccezione. Nel pomeriggio di ieri a Miami, la seconda serata in Italia, la Nazionale di calcio allenata da Luciano Spalletti è giunta negli Stati Uniti per preparare le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador, in programma rispettivamente giovedì 21 marzo (ore 22 italiane, 17 locali – diretta su Rai 1) al Chase Stadium di Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami dove gioca Leo Messi, e domenica 24 marzo (ore 21 italiane, 16 locali – diretta su Rai 1) alla Red Bull Arena, nell’area di New York, a Harrison in New Jersey.

Ebbene, nel primo allenamento presso il Chase Stadium, Jannik Sinner e grande appassionato di calcio e tifoso del Milan è stato invitato dallo staff tricolore per salutare il gruppo azzurro, considerando che questa settimana il n.3 del mondo del tennis sarà impegnato nel prestigioso Masters1000 in Florida, reduce dai grandi risultati di questo 2024.

Grande entusiasmo nell’accogliere Jannik, con parole al miele da parte del capo della delegazione, Gianluigi Buffon, e da Mister Spalletti. “Ti seguiamo con grande orgoglio. Credimi perché anche con i miei figli abbiamo iniziato a seguire il tennis proprio grazie a te. Una volta c’era Luna Rossa! E tutti parlavano di boline di boe, si svegliavano la notte per vederla. E tu sei diventato così, la gente parla solo di te“, le parole dell’ex grande n.1 azzurro e della Juventus.

Il CT ha aggiunto: “Ora sarebbe facile parlare di autodisciplina, di motivazioni…basterebbe prendere un pezzettino di lui“. Il tutto poi è stato accompagnato da un grande applauso e dalla foto di rito con tutti i ragazzi della squadra nostrana, il tecnico e i preparatori.

FOTO E VIDEO INCONTRO SINNER-NAZIONALE A MIAMI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)