Taekwondo oggi, Preolimpico 2024: orari 9 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara

La strada per Parigi 2024 passa da Sofia (Bulgaria). Oggi, sabato 9 marzo, comincia l’attesissimo Torneo Europeo Preolimpico di taekwondo, ultima occasione per raggiungere I Giochi.

Nella giornata odierna i riflettori saranno puntati su Ilenia Elisabetta Matonti, pronta a battagliare nella categoria -49 kg femminile. L’azzurra sfiderà gli ottavi la finlandese Ida Elina Tammila, con l’obiettivo di raggiungere la Finale, utile per conquistare il pass per le Olimpiadi (ne sono previsti due per categoria).

In programma inoltre le gare per le categorie -57 kg femminili, -80 kg e +80 kg maschili. Stando al calendario, il primo turno comincerà alle 8:00, mentre alle 13:30 sarà il momento dei quarti di finale. Dalle 15:30 in poi sarà la volta della fase finale.

Il Torneo Europeo Preolimpico sarà visibile in streaming attraverso la piattaforma Olympic Channel. Di seguito tutti i dettagli

PREOLIMPICO EUROPEO TAEKWONDO 2024: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Categoria -49 kg femminile

Ilenia Elisabetta Matonti

CALENDARIO PREOLIMPICO EUROPEO TAEKWONDO 2024

Sabato 9 marzo

Ore 8.00 Primo turno e ottavi di finale -49 e -57 kg femminili, -80 e +80 kg maschili

Ore 13.30 Quarti di finale -49 e -57 kg femminili, -80 e +80 kg maschili

Ore 15.30 Semifinali e spareggio 3°/4° posto -49 e -57 kg femminili, -80 e +80 kg maschili

PROGRAMMA PREOLIMPICO TAEKWONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Olympic Channel.