Judo, Asia Avanzato sfiora il podio nei -48 kg al Grand Prix di Linz. Epilogo beffardo nella finalina

Va in archivio senza podi ma con diverse indicazioni positive in prospettiva per l’Italia la prima giornata del Grand Prix Upper Austria 2024, in corso di svolgimento a Linz fino a domenica 10 marzo e valevole come evento che assegna un massimo di 700 punti per i ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024.

Il Bel Paese, nonostante una rappresentativa abbastanza sperimentale e caratterizzata esclusivamente da seconde linee almeno nelle categorie leggere, può sorridere per la bella prestazione della giovane romana Asia Avanzato. Classe 2003, già due volte medaglia di bronzo mondiale juniores, la romana ha ottenuto il miglior risultato della carriera nel circuito maggiore archiviando un positivo quinto posto e sfiorando addirittura la top3 nei -48 kg.

La sorella minore di Carlotta (iscritta al torneo nei -57 kg, ma assente oggi sul tatami), dopo aver battuto nell’ordine l’americana Anne Suzuki e le brasiliane Natasha Ferreira e Amanda Lima, si è fermata in semifinale a cospetto della giapponese Wakana Inagaki per poi cedere con grandi rimpianti nella finalina all’olandese Amber Gersjes per hansoku make a causa di un head dive abbastanza fortuito al Golden Score dopo un confronto molto equilibrato.

Eliminati prima dei quarti di finale, e quindi esclusi anche dai recuperi, tutti gli altri azzurri in gara nel day-1 a Linz: Giulia Ghiglione è uscita di scena agli ottavi nei -48 kg dopo aver vinto un incontro, Martina Castagnola ha perso al debutto nei -52 kg (contro la futura vincitrice del torneo Larissa Pimenta) proprio come Simone Aversa nei -60 kg e Giuseppe De Tullio nei -66 kg, mentre in questa categoria Francesco Cargnelutti si è ben comportato fermandosi agli ottavi dopo due successi convincenti (il secondo contro il quotato israeliano Flicker).

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Slam Upper Austria 2024 di judo:

-48 kg F

1 Kondo (Jpn)

2 Inagaki (Jpn)

3 Gersjes (Ned) e Lee Hyekyeong (Kor)

-52 kg F

1 Pimenta (Bra)

2 Ndiaye (Sui)

3 Siderot (Por) e Van Krevel (Ned)

-57 kg F

1 Perisic (Srb)

2 Beurskens (Ned)

3 Libeer (Bel) e Kajzer (Slo)

-60 kg M

1 Garrigos (Spa)

2 Revol (Fra)

3 Khalmatov (Ukr) e Tsjakadoea (Ned)

-66 kg M

1 Hadano (Jpn)

2 Shmailov (Isr)

3 Iadov (Ukr) e Misirov (Ain)