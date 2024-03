De Carolis-Sadjo oggi in tv, Europeo supermedi 2024: dove vederlo, orario, programma, streaming

Ancora un tentativo di impresa per Giovanni De Carolis, che alle soglie dei 40 anni prova a strappare di mano il titolo europeo dei supermedi a Kevin Lele Sadjo. L’italiano e il francese sono di scena a Levallois, nel palasport intitolato a un altro pugile di chiara fama in Francia, Marcel Cerdan.

Sarà un evento di portata molto rilevante, quello che vede il pugile romano provare a sovvertire un pronostico difficilissimo. Non che sia per lui qualcosa di impossibile, dal momento che ci è già riuscito più volte in anni passati. Vero è, però, che il transalpino con la sua boxe di particolare potenza può essere davvero efficace. Comunque vada a finire, ci sarà tanto da trarre dalle due storie, l’una fatta di indomabilità a dispetto della carta d’identità, l’altra di quasi nulla conoscenza di altro che vittorie per KO.

Il combattimento tra Giovanni De Carolis e Kevin Lele Sadjo si svolgerà oggi con riunione che parte alle ore 19:00. Sarà possibile seguire detta riunione in diretta streaming su DAZN a partire dalle ore 20:30. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO DE CAROLIS-SADJO, EUROPEO SUPERMEDI 2024 OGGI

SOTTOCLOU

Dalle ore 19:00

Benny Nizard (FRA)-Avend Yassin (FRA) – Pesi superwelter

Rida Jkitou (MOR)-Patrick Jevicky (SVK) – Pesi massimi leggeri

Marine Beauchamp (FRA) -Majhouba Oubtil (MOR) – Pesi welter

Maxime Devignaud (FRA)-Jimmy Wailly (FRA) – Pesi welter

Abderrazak Houya (FRA)-Josè Angel Rosales Romero (MEX) – Pesi welter

CO-MAIN EVENT

Mickael Diallo (FRA)-Nadjib Mohammedi (FRA) – Pesi mediomassimi

MAIN EVENT

Giovanni De Carolis (ITA)-Kevin Lele Sadjo (FRA) – Europeo supermedi

