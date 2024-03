Taekwondo oggi, Preolimpico 2024: orari 10 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara

L’Italia sogna la doppietta a Sofia (Bulgaria). Oggi, domenica 10 marzo, sale sul tatami Natalia D’Angelo al Torneo Europeo Preolimpico di taekwondo, ultima occasione per salire sul treno per Parigi 2024.

L’azzurra, in lizza nella categoria -67 kg, vuole raggiungere Ilenia Matonti che, nella -49 kg, nella giornata di ieri si è accaparrata la carta olimpica rendendosi artefice di un percorso netto battendo, tra le altre, la tedesca n.1 del seeding Ela Aydin (3-1, 9-6) e la svedese Indra Boden con un nettissimo 6-0 16-3.

Natalia D’Angelo ai quarti di finale sfiderà una tra Doris Pole e Karoline Gjelvsik. L’obiettivo è chiaramente quello di raggiungere almeno la Finale, valida per il pass (sono in palio due carte olimpiche per categoria).

Il Torneo Europeo Preolimpico sarà visibile in streaming attraverso la piattaforma Olympic Channel. Di seguito tutti i dettagli

PREOLIMPICO EUROPEO TAEKWONDO 2024: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Categoria -67 kg femminile

Natalia D’Angelo

CALENDARIO PREOLIMPICO EUROPEO TAEKWONDO 2024

Ore 9.00 Primo turno e ottavi di finale -58 e -68 kg maschili, -67 e +67 kg femminili

Ore 13.30 Quarti di finale -58 e -68 kg maschili, -67 e +67 kg femminili

Ore 15.30 Semifinali e spareggio 3°/4° posto -58 e -68 kg maschili, -67 e +67 kg femminili

PROGRAMMA PREOLIMPICO TAEKWONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Olympic Channel.