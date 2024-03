Taekwondo, Ilenia Matonti sorpresa olimpica! Sbaraglia la concorrenza e si qualifica per Parigi 2024!

Ilenia Matonti compie una grandissima impresa e, da outsider, sbaraglia la concorrenza al Preolimpico europeo di taekwondo in quel di Sofia qualificandosi per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 nella categoria fino a 49 kg. Per il movimento azzurro si tratta del terzo pass a cinque cerchi, dopo le quote conquistate al maschile tramite ranking da Vito Dell’Aquila nei -58 kg e da Simone Alessio nei -80 kg.

La diciannovenne campana, bronzo europeo juniores in carica, ha infatti raggiunto la finale del torneo continentale di qualificazione olimpica (che mette in palio 2 slot per ciascuna categoria) regalando al settore femminile del taekwondo azzurro un traguardo che mancava dal lontano 2008, quando Veronica Calabrese ottenne il pass per Pechino fermandosi poi ad un passo dal bronzo nei -57 kg.

Matonti, classe 2004 che occupava la posizione n.89 del ranking olimpico nei -49 kg, si è resa protagonista di un cammino entusiasmante sulla pedana di Sofia (in Bulgaria) senza perdere neanche un round e battendo per 2-0 nell’ordine la finlandese Ida-Elina Tammila (10-0, 13-0), la temibile tedesca n.1 del seeding e n.10 del ranking olimpico Ela Aydin (3-1, 9-6) ed infine nel match decisivo la svedese Indra Boden con un nettissimo 6-0 16-3.

Davvero impressionante la prova della giovane salernitana, che ha saputo farsi trovare pronta al momento giusto nel momento in cui è stata selezionata (un po’ a sorpresa) dallo staff tecnico nostrano per il Preolimpico. Domani Natalia D’Angelo proverà ad imitare la sua giovane compagna di squadra, andando a caccia della qualificazione a cinque cerchi nei -67 kg.