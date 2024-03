Boxe, Alessia Mesiano rimanda il pass olimpico: Sadiku vince una battaglia, lunedì la sfida decisiva per Parigi

Alessia Mesiano è stata sconfitta dalla kosovara Donjeta Sadiku nella semifinale del preolimpico di boxe, in corso di svolgimento alla E-Work Arena di Busto Arsizio (in provincia di Varese). La pugile italiana ha perso per split decision (3-2: 29-28, 30-27, 28-29, 27-30, 29-28) al termine di un incontro estremamente equilibrato e molto combattuto, dall’esito incerto fino all’ultimo istante e con le due atlete che non si sono mai risparmiate nel corso dei nove minuti di combattimento.

La 32enne laziale avrebbe dovuto vincere per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024, visto che nella categoria di peso fino a 66 kg vengono messi in palio tre pass per i Giochi. L’azzurra avrà però un’altra chance: lunedì 11 marzo tornerà sul ring per incrociare la slovacca Miroslava Jedinakova nel match che assegnerà l’ultimo tagliando per la rassegna a cinque cerchi, in caso di ulteriore sconfitta bisognerà passare dal torneo su base mondiale in programma a maggio in quel di Bangkok (Thailandia).

La Campionessa del Mondo nel 2016 tra i 57 kg, nonché bronzo iridato tra le 60 kg nel 2022, ha interpretato l’incontro con fare molto combattivo, cercando di pressare l’avversaria con l’utilizzo del destro e dando vita a un confronto serrato nel primo round, da cui esce in vantaggio (3-2). Nella seconda ripresa Sadiku alza il livello del proprio pugilato e si fa apprezzare nel corpo a corpo, ma l’azzurra reagisce prontamente e prova a restituire il favore: hanno già un giudice per parte a favore (20-18), gli altri tre cartellini sono in parità (19-19).

La battaglia dell’ultimo round è risultata decisamente intensa e tirata, sulla lunga distanza due dei cartellini in parità si sono trasformati in favore alla kosovara e così Alessia Mesiano è uscita sconfitta al termine di un incontro equilibratissimo ma chiuso con un verdetto nel complesso giusto. Il discorso a cinque cerchi è rimandato al prossimo incontro, sperando di poter fare meritatamente festa.